Kerstin Diekmann atmete am Dienstag (20.03.2020) erst einmal kräftig durch. Die Medienreferentin des Handball-Bundesligisten TBV Lemgo hat arbeitsreiche Wochen hinter sich. Wahrscheinlich war ein Großteil ihrer Bemühungen umsonst. Denn das Legendenspiel mit Altstars aus dem In- und Ausland, das die Lemgoer seit Monaten geplant und vorbereitet haben, und das am kommenden Samstag stattfinden sollte, wird wegen der Auswirkungen des Coronavirus höchstwahrscheinlich ausfallen. "Es sollte ein Riesen-Handballfest mit den alten Stars werden. Unsere Halle war seit Wochen ausverkauft. Ich allein habe sicher so an die 150 Arbeitsstunden investiert. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht stattfinden" , berichtet die Ostwestfälin gequält.

Die vergebliche Mühe der Organisatoren ist das eine, der finanzielle Verlust, der in den kommenden Wochen und Monaten auf die Sportvereine wegen fehlender Einnahmen zukommt, das andere.