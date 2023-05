Volleyball, Playoff-Finale Dauerrivalen Berlin und Friedrichshafen vor heißer Serie Stand: 01.05.2023 09:27 Uhr

Serienmeister kennt auch die Volleyball-Bundesliga und noch mehr: So lange wie der FC Bayern Dauermeister im Fußball ist, gibt es in der VBL das immer gleiche Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft. Überdrüssig sind sich die Berlin Volleys und der VfB Friedrichshafen deshalb aber noch lange nicht.

Zum zehnten Mal in Folge machen die Dauerrivalen ab Montagabend (01.05.2023) den Meister unter sich aus. Die letzten sieben Mal ging die Trophäe in die Hauptstadt. Und auch in dieser Runde sind die Volleys der Favorit. In der Liga haben sie die Hauptrunde gewonnen und zuletzt den Pokal geholt. Das jüngste Liga-Duell mit Friedrichshafen ging allerdings mit 2:3 am Bodensee verloren.

"Das gibt uns Selbstvertrauen, weil wir nicht dastehen und uns fragen müssen, wie wir sie schlagen können", sagt VfB-Mittelblocker Andre Brown. Auf der anderen Seite geht Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand davon aus, dass eine Mannschaft nach den vielen Erfolgen und dem jüngsten Triumph im Pokal keineswegs satt ist: "Das Team wirkt trotz der Erfolge in dieser Saison weiterhin heiß und hungrig, auch den letzten und wichtigsten Titel der Saison nach Berlin zu holen."

Andre Brown erwartet "heiße und lange Serie"

Gewinnen die Berliner die Best-of-Five-Serie, würden sie mit der insgesamt 13. Meisterschaft den Rekord von Friedrichshafen einstellen. Beide Teams seien "mehr als bereit", betonte Brown: "Das kann eine heiße und lange Serie werden, vielleicht geht es sogar über die volle Distanz von fünf Spielen." So war es im vergangenen Jahr, als sich Berlin den Titel mit einem 3:1 im entscheidenden fünften Spiel holte.

Die erste und dritte Begegnung (6. Mai) finden in dieser Finalrunde in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt. Das zweite Spiel (4. Mai) wird ebenso wie eine mögliche vierte Partie (11. Mai) in der Bodensee-Airport Arena ausgetragen. Sollte es in das entscheidende fünfte Spiel (14. Mai) gehen, hätte Berlin wieder Heimrecht.