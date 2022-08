In Slowenien und Polen Volleyball-WM - Männer-Team bereit für Überraschungen Stand: 24.08.2022 11:30 Uhr

Am Freitag beginnt die Volleyball-WM der Männer in Slowenien und Polen. Für das deutsche Team ein wunderbares Turnier: Man kann ohne Druck aufspielen.

Es ist das alte Problem im Mannschaftssport: Hat ein Team einen herausragenden Star in den eigenen Reihen, fällt die Integration desselben nicht immer leicht. So st das auch bei der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft. Seit Jahren schon bestimmt hier Georg Grozer die Schlagzeilen.

Grozer pausiert - Chance für die anderen

Der mittlerweile 37-jährige Angreifer ist ein unbestrittener Weltklassespieler und einer von denjenigen, die den Unterschied ausmachen können. Aber er zieht nun einmal auch fast jede Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich, was minunter für Teamkollegen nicht so leicht zu akzeptieren ist.

Bei der am Freitag (26.08.2022) beginnenden Weltmeisterschaft wird es dieses Problem für die deutsche Nationalmannschaft nicht geben. Denn Grozer ist nicht dabei. Er hat schon vor geraumer Zeit angekündigt, in dieser Saison nicht in der Nationalmannschaft zu spielen, um die Kräfte zu bündeln: auf Olympia 2024.

Erstes Ziel: Gruppenphase überstehen

Das Fehlen des pausierenden Topspielers soll bei den deutschen Volleyballern frische Kräfte für die WM in Slowenien und Polen freisetzen. " Georg ist nicht da und er ist trotzdem ständig Thema bei jeder Pressekonferenz ", bemerkt Kapitän Lukas Kampa (35) vor dem Gruppen-Auftakt der Deutschen am Freitag (17.30 Uhr) in Ljubljana gegen Olympiasieger Frankreich: " Er ist präsent, aber wir haben andere, die in die Verantwortung gehen können. Wie ich bisher gesehen habe, machen sie es richtig, richtig gut. "

Erstes Ziel des deutschen Teams ist es, die Gruppenphase zu überstehen. Heißt: In der Vorrunde muss gegen die Gruppengegner Frankreich, Slowenien und Kamerun mindestens Platz zwei herausspringen, um in die K.o.-Spiele einzuziehen.

Gute Mischung aus Alt und Jung

" Das Spiel gegen Frankreich ist der absolute Fokus. Es wird für uns wichtig sein, wie wir in das Turnier starten. Jeder gewonnene Punkt und Satz geben uns Selbstvertrauen für die beiden anderen Spiele ", glaubt Kapitän Kampa. " Wir haben uns die letzten Wochen und Monate bestens vorbereitet, wissen um unsere Stärken und legen den Fokus auf jedes einzelne Spiel ", so Bundestrainer Michal Winiarski.

Vor allem die Mischung im deutschen Team gefällt dem Bundestrainer: " Lukas Kampa, Christian Fromm und weitere Spieler, die bereits viel internationale Erfahrung haben, helfen den jungen, talentierten Spielern, unsere beste Leistung auf den Court zu bringen. "

24 Teams sind dabei

24 Teams werden bei der Weltmeisterschaft 2022 an den Start gehen. Deutschland qualifizierte sich über den 15. Platz in der Weltrangliste und nimmt insgesamt zum zwölften Mal an der WM-Endrunde teil. Der bislang letzte Erfolg gelang 2014 mit dem Gewinn der Bronzemedaille, gleichzeitig die erste WM-Medaille seit 40 Jahren.

Angeführt wird das Teilnehmerfeld von Titelverteidiger Polen und den europäischen Meistern aus Italien sowie Vize-Europameister Slowenien, dem asiatischen Meister Iran und Vizemeister Japan, Tunesien und Kamerun, den beiden Finalisten der vergangenen Afrikameisterschaften. Brasilien und Argentinien sicherten sich ihre Tickets aus Südamerika, während Puerto Rico und Kanada sich in der NORCECA-Meisterschaft (Nord-, Mittelamerika und Karibik) durchsetzten.

Das WM-Aufgebot wird dann mit den besten 13 Teams der FIVB-Weltrangliste vervollständigt – unter denen, die sich nicht bereits über andere Wege qualifiziert haben: Frankreich, USA, Serbien, Kuba, Niederlande, Deutschland, Türkei, Mexiko, China, Ägypten, Katar, Bulgarien, Ukraine.

Die deutschen Vorrundenspiele

Freitag, 26. August, 17.30 Uhr: Deutschland vs. Frankreich

Sonntag, 28. August, 17.30 Uhr: Deutschland vs. Kamerun

Dienstag, 30. August, 20.30 Uhr: Deutschland vs. Slowenien