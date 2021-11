SC Potsdam gewinnt souverän gegen Ponta Delgada

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam stehen im europäischen CEV-Cup vor dem Einzug ins Achtelfinale. Am Dienstagabend gewannen die Brandenburgerinnen das Hinspiel gegen Ponta Delgada zu Hause mit 3:0 (25:15, 25:14, 25:18). Das Rückspiel gegen das portugiesische Team von den Azoren findet bereits am Mittwoch statt, erneut in Potsdam.

Eigentlich hätte das Hinspiel auf der Insel Sáo Miguel im Atlantik ausgetragen werden sollen. Um Reisestrapazen zu vermeiden, einigten sich jedoch beide Teams darauf, zweimal in Potsdam zu spielen.

Sendung: Inforadio, 23.11.2021, 21:15 Ihr

rbb | Stand: 23.11.2021, 21:46