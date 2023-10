Olympia-Qualifikationsturnier in Brasilien Volleyballer surfen auf Euphoriewelle Richtung Olympia Stand: 05.10.2023 19:13 Uhr

Vier Siege in vier Spielen - das Olympia-Ticket ist für die deutschen Volleyballer viel näher als anfangs erwartet. Nun warten noch drei vermeintlich leichte Gegner.

Als der nächste Sensationssieg innerhalb von nicht einmal 24 Stunden besiegelt war, gab es bei den deutschen Volleyballern kein Halten mehr. Überglücklich fielen sich Topscorer Georg Grozer und Co. in die Arme. Nach dem Überraschungserfolg am Mittwoch (04.10.23) gegen Weltmeister Italien ist das ersehnte Olympia-Ticket zum Greifen nah.

Vier Spiele, vier Siege - die Ausgangslage könnte nicht besser sein. "Ich kann schwer beschreiben, was hier abgeht" , sagte Mittelblocker Anton Brehme. Erst hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Rio de Janeiro Gastgeber Brasilien bezwungen (3:1), kurz darauf entzauberte das Team von Bundestrainer Michal Winiarski in beeindruckender Manier auch den Favoriten Italien mit 3:1 (26:24, 18:25, 25:20, 25:23).

Grozer, die "Olympia-Garantie" des DVV

Dabei überragte Grozer erneut. Insgesamt 105 Punkte hat der DVV-Starangreifer bereits im bisherigen Qualifikationsturnier erzielt, 31 davon alleine im Duell mit Weltmeister Italien. Im Vorfeld hatte der 38-Jährige noch vor dem "harten Brocken" gewarnt. Doch Deutschland behielt bis zum Ende die Nerven und nutzte den zweiten Matchball.

Das Team sei "auf einer Emotionswelle, wir nehmen es von Tag zu Tag mit" , sagte Brehme: "Ich hoffe, es geht hier gut aus." Die Chancen auf ein Happy-End stehen an der Tabellenspitze mit noch drei ausstehenden Spielen jedenfalls sehr gut.

Tabellenführer mit allerdings nur kleinem Vorsprung

Zwölf Punkte hat die DVV-Auswahl auf ihrem Konto, drei Zähler mehr als die Verfolger Kuba und Italien, die Deutschland bereits geschlagen hat. Den Traum, sich erstmals nach 2012 wieder für Olympia zu qualifizieren, wollen sich Brehme und Co. nicht mehr nehmen lassen. "Wir geben jeden Tag Vollgas" , versicherte der 24-Jährige.

Qualifikationsturnier in Rio de Janeiro Datum Gegner Ergebnis 30.09.23 Iran 3:1 (25:22, 22:25, 25:16, 25:21) 01.10.23 Kuba 3:1 (21:25, 25:14, 25:22, 25:15) 04.10.23 Brasilien 3:1 (21:25, 25:19, 25:19, 28:26) 04.10.23 Italien 3:1 (26:24, 18:25, 25:20, 25:23) 07.10.23 (01.30 Uhr MESZ) Tschechien 08.10.23 (01.30 Uhr MESZ) Katar 08.10.23 (22.00 Uhr MESZ) Ukraine

In der Gruppe A trifft der Weltranglistenzehnte Deutschland nun am kommenden Samstag auf Tschechien (Nr. 22/01.30 Uhr MESZ), danach warten am Sonntag noch Katar (Nr. 49/1.30 Uhr MESZ) und die Ukraine (Nr. 52/22.00 Uhr MESZ). Nur die besten zwei Mannschaften qualifizieren sich für Paris 2024.

Grozers besonderer Ansporn

Grozer, Kampa und Denys Kaliberda sind die einzigen drei Spieler, die schon bei der letzten Olympia-Teilnahme 2012 in London dabei waren. Diagonalangreifer Grozer ist für die Chance auf Paris extra in die Nationalmannschaft zurückgekehrt.

Der 38-Jährige hat dazu noch einen ganz persönlichen Ansporn: Er könnte die Spiele in Paris mit seiner Tochter erleben. Die 16-jährige Leana Grozer stand in diesem Jahr erstmals im Kader des Frauen-Nationalteams. Die Männer-Auswahl steht kurz davor, seinen Teil dieses Traums zu erfüllen.

Die aktuelle Tabelle Position Team Spiele Punkte 1 Deutschland 4 12 2 Kuba 4 9 3 Italien 4 9 4 Brasilien 4 7 5 Tschechien 4 4 6 Ukraine 4 4 7 Iran 4 3 8 Katar 4 0