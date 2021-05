Sportausschuss - Harte Worte und verpasste Chancen 

Trainerinnen und Trainer unterschreiben mit ihrem Arbeitsvertrag einen Ehrenkodes. Der regelt ihren Umgang mit ihren Schutzbefohlenen, der von Respekt und Achtung geprägt sein soll. Laut Eberhard Gienger schreibt der Kodex auch das Vermeiden „harter Worte“ vor. Der CDU -Politiker wunderte sich, wie denn ein Training ohne „harte Worte“ machbar sei und fragte die Sachverständigen danach.

Studie zu psychischer Gewalt im Sport

Damit macht der ehemalige Turner in seinem Unwissen dramatisch deutlich, warum der Sport ein Problem hat mit sexualisierter, physischer und psychischer Gewalt: Es fehlt das Bewusstsein für Grenzen, Grenzverletzungen und die Folgen, die das für Betroffene hat.