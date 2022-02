TTC Eastside Berlin zum sechsten Mal im Champions-League-Finale

Stand: 11.02.2022, 21:52 Uhr

Die Tischtennis-Frauen vom TTC Berlin Eastside haben souverän den Einzug ins Finale der Champions League geschafft. Nach dem 3:1-Auswärtserfolg am Dienstag bei TT Metz siegte Eastside auch im Rückspiel am Freitagabend in Berlin nach gut zweieinhalb Stunden mit 3:1 gegen die Französinnen.