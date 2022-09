US Open Alcaraz und Norrie im Achtelfinale Stand: 03.09.2022 23:31 Uhr

Carlos Alcaraz beweist bei den US Open in New York weiterhin Topform und steht im Achtelfinale. Auch Mitfavorit Cameron Norrie kam weiter.

Der 19 Jahre alte Spanier zog am Samstag (03.09.2022) dank eines souveränen 6:3, 6:3, 6:3-Sieges gegen den Amerikaner Jenson Brooksby ins Achtelfinale ein. Der Weltranglisten-Vierte bislang keinen Satz ab.

Der 19 Jahre alte Spanier trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen dem Kroaten Marin Cilic und den Briten Daniel Evans.

Norrie schlägt Rune glatt in drei Sätzen

Ebenfalls eine Runde weiter ist Mitfavorit Cameron Norrie. Der an Nummer Sieben gesetzte Brite setzte sich in seinem auf dem Papier schweren Drittrundenmatch gegen den hoch eingeschätzten Dänen Holger Rune glatt in drei Sätzen (7:5, 6:4, 6:1) durch.

Für Norrie ist es bereits jetzt das beste Abschneiden in New York. Für Aufsehen sorgte der Linkshänder zuletzt in Wimbledon, als er erst im Halbfinale vom späteren Turniersieger Novak Djokovic gestoppt wurde. Bei den US Open geht es für Norrie gegen den Russen Andrej Rublew oder den Kanadier Denis Shapovalov um den Einzug ins Viertelfinale.

Kvitova erreicht Achtelfinale und trifft auf Pegula

Die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova aus Tschechien gewann gegen die an Nummer neun gesetzte Spanierin Garbine Muguruza in einem Tie-Break-Krimi im dritten und letzten Satz (12:10). Im Achtelfinale trifft Kvitova auf die Amerikanerin Jessica Pegula.