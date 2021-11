Der 24 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg musste sich am Samstag (06.11.2021) gegen den US-Open-Sieger Medwedew in 80 Minuten klar mit 2:6, 2:6 geschlagen geben. Damit kommt es im Finale am Sonntag zur Neuauflage des US-Open-Endspiels zwischen Medwedew und dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic.

Zverev müde, Medwedew dominant

Sechs Tage nach seinem Turniersieg in Wien fand Zverev gegen den an Nummer zwei gesetzten Medwedew zu keiner Zeit ins Spiel. Medwedew nahm der müde wirkenden deutschen Nummer eins im ersten Satz schnell zwei Aufschlagspiele ab.