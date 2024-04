Beim Billie Jean King Cup in Brasilien Kerber-Comeback zunächst nur im Doppel Stand: 12.04.2024 10:53 Uhr

Angelique Kerber tritt bei ihrem Comeback im deutschen Tennisteam beim Billie Jean King Cup in São Paulo gegen Brasilien zunächst nur im Doppel an.

Die ehemalige Weltranglistenerste soll zum Abschluss der Qualifikationsrunde am Samstag (13.04.2024) an der Seite von Anna-Lena Friedsam gegen Beatriz Haddad Maia/Luisa Stefani spielen.

Maria und Siegemund im Einzel vorgesehen

Die vier Einzelmatches am Freitag (12.04.2024) und Samstag sollen jedoch die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria und Laura Siegemund bestreiten. Teamchef Rainer Schüttler hat jedoch die Möglichkeit, die Aufstellung für den zweiten Spieltag nochmal zu ändern.

"Sowohl Tatjana als auch Laura haben hier gut trainiert, fühlen sich wohl und sind in guter Verfassung" , wurde Schüttler in einer Verbandsmitteilung von Donnerstag zitiert: "Tatjana hat noch nie gegen Pigossi verloren, was schon ein kleiner psychologischer Vorteil ist. Sie kam aus Südamerika hier nach São Paulo, was ihr die Umstellung insgesamt leichter gemacht hat."

Siegemund habe zuletzt beim Masters-1000-Turnier in Miami "sehr gut im Einzel gespielt und sich daher ihre Aufstellung verdient".

Rückkehr nach anderthalb Jahren Babypause

Kerber, die zum Jahreswechsel nach 18-monatiger Babypause auf die Tour zurückgekehrt war, flog in Miami dagegen in der ersten Runde raus. Beim Turnier davor in Indian Wells hatte sie die vierte Runde erreicht und dabei phasenweise starkes Tennis gezeigt. Kerber hatte zuletzt 2022 vor der Geburt ihrer Tochter Liana am Billie Jean King Cup für Deutschland teilgenommen.

Den Auftakt beim Nationen-Wettbewerb macht die 36-Jährige Siegemund am Freitag (12.04.2024, 23.30 Uhr MESZ) gegen die Weltranglisten-13. Beatriz Haddad Maia. Anschließend kämpft Maria (36) in der rund 10.000 Zuschauer fassenden Arena Ginásio Ibirapuera gegen Laura Pigossi um einen Punkt für das Team des Deutschen Tennis Bunds (DTB). Am Samstag misst sich Maria mit Haddad Maia und Siegemund mit Pigossi.

Niemeier diesmal nicht dabei

Der Gewinner qualifiziert sich für die Endrunde in Sevilla im November, der Verlierer spielt in der Relegation gegen den Abstieg. Neben Kerber, Maria, Siegemund und Friedsam steht auch Eva Lys im deutschen Kader. Die seit Monaten formschwache Jule Niemeier wurde nicht berücksichtigt.

Im Vorjahr gewann das deutsche Team ohne Kerber gegen Brasilien in Stuttgart mit 3:1 und qualifizierte sich für die Finalrunde des Billie Jean King Cups. Im Ländervergleich steht es 5:0 für Deutschland.