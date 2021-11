Michael Antwerpes wurde 1963 im nordrhein-westfälischen Dülken geboren. Er studierte Publizistik, Anglistik und Politologie in Münster, wo auch seine journalistische Laufbahn als freier Mitarbeiter im dortigen WDR-Landesstudio begann.



Nach seinem Volontariat beim WDR in Köln ging Antwerpes als Moderator zum ZDF-Morgenmagazin nach Berlin. Von 1994 an moderierte er zudem im ZDF die "Sportreportage" und wurde in Mainz stellvertretender Ressortleiter Sport.