Wellbrock führt Schwimm-WM-Team an - Ehefrau verzichtet

Anders als der Olympiasieger im Freiwasser, kündigte seine Ehefrau Sarah Wellbrock am Sonntag (17.04.2022) an, die Titelkämpfe in der ungarischen Hauptstadt vom 17. Juni bis zum 3. Juli auszulassen. "Bei mir steht in diesem Jahr die Vollendung meines Jura-Studiums mit dem Staatsexamen im Fokus" , erklärte die Olympia-Bronzegewinnerin über 1.500 Meter Freistil, die früher Köhler hieß, laut Mitteilung des Deutschen Schwimm-Verbands. Sie habe jedoch danach Olympia 2024 als Ziel.

Wellbrock will Titel verteidigen

Dort gewann ihr Ehemann bei den vergangenen Sommerspielen in Tokio Gold über 10 Kilometer im Freiwasserschwimmen und Bronze über 1.500 Meter Freistil im Becken. Bei der WM in Ungarn will Florian Wellbrock seinen Titel auf der längsten Beckendistanz verteidigen und auch im Freiwasser starten. Auch dort ist der gebürtige Bremer, der in Magdeburg trainiert, Titelverteidiger über 10 Kilometer.

"Unser WM-Team ist zahlenmäßig zwar etwas kleiner als in vorherigen Jahren, aber trotzdem nicht weniger schlagkräftig", sagte DSV-Leistungssportdirektor Christian Hansmann und erklärte als Ziel: "Wir haben uns im Qualifikationszeitraum über fünf deutsche Rekorde und auch Jahresweltbestzeiten freuen können. Jetzt soll es für Anna Elendt, Lukas Märtens und Rafael Miroslaw darum gehen, den nächsten Schritt zu gehen."

Das deutsche WM-Team im Beckenschwimmen:

Frauen: Isabel Gose (SC Magdeburg), Anna Elendt (SG Frankfurt), Angelina Köhler (Hannover 96)

Männer: Rafael Miroslaw (SG HT 16 Hamburg), Lukas Märtens (SC Magdeburg), Henning Mühlleitner (Sport-Union Neckarsulm), Florian Wellbrock (SC Magdeburg), Ole Braunschweig (SG Neukölln), Lucas Matzerath (SG Frankfurt), Eric Friese (Potsdamer SV), Josha Salchow (SV Nikar Heidelberg)

Quelle: dpa