Erster Sieg bei 7er-WM Rugby-Männer schlagen nach Portugal auch Tonga Stand: 10.09.2022 15:52 Uhr

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft spielt bei ihrer WM-Premiere um Platz 17. Das Team des Trainerduos Clemens von Grumbkow und Philip Snyman gewann am Samstag in Kapstadt im Halbfinale der Verliererrunde mit 17:12 (5:12) gegen Tonga.

Bastian van der Bosch legte mit der letzten Aktion den entscheidenden Versuch, der Spielmacher war zuvor bereits für die ersten Punkte des deutschen Teams verantwortlich gewesen. Zudem drang Anjo Buckman ins Malfeld durch. Fabian Heimpel war einmal per Erhöhung erfolgreich.

Gegen Portugal erster Sieg bei einer WM

"Wir haben es uns gegen Tonga sehr schwer gemacht, nehmen den Sieg, so wie er zustande gekommen ist, gerne mit, auch wenn es sehr knapp war. Immerhin sorgen wir hier für Herzinfarkt-Momente", sagte von Grumbkow, der mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen hat: "Jetzt ist es wichtig, dass wir unsere Kräfte sammeln."

Rund sechs Stunden zuvor hatte Deutschland beim 21:14 (7:14) gegen Portugal seinen Premierensieg bei einer Weltmeisterschaft eingefahren. Die erste Partie hatten die Deutschen am Vortag gegen Chile verloren und damit das Achtelfinale verpasst.

Am Sonntag gegen Uganda

Am Sonntagmorgen (9.36 Uhr MEZ) trifft das deutsche Team auf Uganda. Das deutsche Team hatte sich im Juli als erste Männer-Auswahl für eine Rugby-WM qualifiziert. Insgesamt nehmen 24 Mannschaften in Südafrika an der olympischen 7er-Variante teil.