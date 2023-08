WDR-Sport Westfalenpokal: Highlights für TuS Hannibal und F.A. Herringhausen-Eickum Stand: 07.08.2023 18:03 Uhr

In der ersten Runde des Westfalenpokals dürfen sich Landesligist TuS Hannibal und Bezirksligist Frisch-Auf Herringhausen-Eickum auf zwei Drittligisten freuen.

Das prominenteste Los in der ersten Runde des Westfalenpokals hat sicher die SG 1910 Frisch-Auf Herringhausen-Eickum aus der Bezirksliga Westfalen (Staffel 1) gezogen. Am Dienstag (18.30 Uhr) empfängt der Bezirksligist den Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld und damit den wohl größtmöglichen Gegner im Wettbewerb. Für die Partie im Ludwig-Jahn-Stadion in Herford wurden 3.000 Tickets verkauft.

Auch beim Landesligisten TuS Hannibal 2001 aus Dortmund war die Freude nach der Pokalauslosung groß. Der als Kreispokalsieger für den Wettbewerb qualifizierte Klub empfängt mit dem SC Verl am Dienstag (18.30 Uhr) ebenfalls einen Drittligisten.

Pokal-Woche für Titelverteidiger Gütersloh

Auch Titelverteidiger FC Gütersloh, der am Wochenende in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Zweitligisten Holstein Kiel trifft, ist am Dienstagabend im Einsatz. Dann ist der FCG beim FC Kaan-Marienborn zu Gast. Die Käner zogen sich vergangene Saison nach einer Spielzeit in der Regionalliga West aus dem höherklassigen Amateurfußball zurück und spielen nun in der Kreisliga C.

Ebenfalls am Dienstag steigen die Regionalligisten SV Rödinghausen (bei RW Maaslingen) und SC Wiedenbrück (beim SV Bommern 05) ins Geschehen ein. Am Samstag (15 Uhr) ist Drittliga-Aufsteiger SC Preußen Münster bei Cheruskia Laggenbeck zu Gast.

Sportfreunde Lotte überraschend ausgeschieden

Bereits Ende Juli waren die ersten Begegnungen der ersten Pokalrunde ausgetragen worden. Am vergangenen Sonntag gelang Vestia Disteln die erste Überraschung. Der Landesligist warf Oberliga-Spitzenklub Sportfreunde Lotte mit einem 2:1-Sieg aus dem Wettbewerb.