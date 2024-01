WDR-Sport Volleyball: Düren erfolgreich in Haching, Ladies in Black gewinnen Kellerduell Stand: 04.01.2024 21:33 Uhr

Die SWD powervolleys Düren haben zum Jahresauftakt einen ungefährdeten Auswärtssieg in Haching eingefahren. Im Duell Vorletzter gegen Letzter setzten sich die Ladies in Black in Neuwied durch.

Düren setzte sich am Donnerstagabend beim TSV Haching München glatt in drei Sätzen (25:17, 25:20, 25:21) durch und hält mit dem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze. "Unsere Leistung heute war okay, sie hätte aber besser sein können", wird der zum wertvollsten Spieler gewählte Dimitrios Mouchlias auf der Vereins-Homepage zitiert.

Richtig schwer tat sich Düren nur im dritten Satz. Dort lief das Team von Tomáš Kocian-Falkenbach und Björn-Arne Alber einem 12:15-Rückstand hinterher. Nach drei Punkten in Folge glich Düren dann aber aus und zog davon.

Mit 24 Punkten liegt Düren als Tabellensechster sieben Punkte hinter Spitzenreiter Berlin. Bereits am Samstag geht es für Düren auswärts bei den Helios Grizzlys Giesen weiter. "Wir treffen auf ein sehr kompaktes und gut eingespieltes Team. Das ist eine große Herausforderung, an der wir wachsen können“, sagte Björn-Arne Alber nach der Partie in Haching.

Ladies in Black Aachen gewinnen Krisenduell

Auch die Ladies in Black Aachen haben ihr Auswärtsspiel beim VC Neuwied 77 glatt in drei Sätzen (25:20, 25:19, 25:14) gewonnen und im 13. Saisonspiel den erst dritten Sieg eingefahren. In der Tabelle bleibt Aachen mit fünf Punkten Rückstand auf Münster Vorletzter.