WDR-Sport VBL: Vizemeister Potsdam eine Nummer zu groß für Aachen

Vizemeister Potsdam eine Nummer zu groß für Aachen Stand: 11.10.2023 20:25 Uhr

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen haben die Ladies in Black Aachen gegen Vizemeister SC Potsdam kein Mittel gefunden.

Gegen die dominant auftretenden Potsdamerinnen unterlagen die Ladies mit 0:3 (12:25, 14:25, 8:25). Damit fuhr Aachen am Mittwoch (11.10.2023) die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel ein.

Potsdam zeigt Aachen früh Grenzen auf

Im ersten Satz hatten die Aachenerinnen Schwierigkeiten, in den Rhythmus zu kommen. Zwei Angriffsfehler unterliefen den Ladies in Black, Potsdam war schnell mit 5:0 in Führung. Auch, weil sie den Aachenerinnen sowohl am Netz als auch in der Feldabwehr überlegen waren. Die Ladies kamen dann besser rein, aber Potsdam spielte den ersten Satz souveärn zu Ende.

Aachen auch bei Start in Satz zwei ohne Zugriff

Wieder kamen die Aachenerinnen dann aber überhaupt nicht in den Satz. Auch der zweite wurde vom Start weg von Potsdam dominiert, schnell stand es wieder 0:4 aus Sicht der Ladies, wenig später 2:7. Erneut gelang es Aachen nicht, den frühen Rückstand im Anschluss zu kompensieren.

Im dritten Satz erwischte Aachen einen besseren Start, ließ den SC Potsdam nicht so früh davonziehen. Die Ladies blieben dran, Gabby Goddard glich per Block zum 2:2 aus.

Aber mit dem 4:7 aus Aachener Sicht setzte sich Potsdam dann doch wieder ab, so dass die Ladies danach gegen die in allen Belangen überlegenen Gastgeberinnen überhaupt kein Mittel mehr fanden und sogar einstellig blieben.

USC Münster unterliegt MTV Stuttgart

Auch für den USC Münster setzte es die zweite Saisonpleite. Zu Hause unterlagen die Münsteranerinnen dem MTV Stuttgart mit 0:3 (22:25, 11:25, 16:25). Nach einem spannenden ersten Satz brach der USC im zweiten ein und musste ihn klar abgeben.

Im letzten Satz lief dann wieder deutlich mehr zusammen, Münster führte zwischenzeitlich mit 5:1 und 8:4. Doch Stuttgart erwies sich als zäher und letztendlich besserer Gegner, nahm den Sieg mit ins Schwabenland.