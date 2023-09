WDR-Sport Tischtennis-EM: Deutschland Gruppensieger - Rückschlag für Boll Stand: 11.09.2023 21:34 Uhr

Ein herber Rückschlag für die Olympia-Hoffnungen von Altmeister Timo Boll hat im Lager des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) bei der EM in Malmö die Freude über den Achtelfinaleinzug getrübt.

Der 42 Jahre alte EM-Rekordsieger musste beim 3:1 der DTTB-Männer gegen Polen gegen 25 Jahre jüngeren Nobody Milosz Redzimski mit 1:3 unerwartet einen Dämpfer für seine Ambitionen auf eine Rückkehr zu früherer Stärke nach monatelanger Verletzungspause hinnehmen.

Trotz Bolls Niederlage zum zwischenzeitlichen 1:1 sicherten sich die deutschen Titelverteidiger in ihrer Dreier-Gruppe nach ihrem 3:0-Auftaktsieg am Vortag gegen Finnland den standesgemäßen Platz in der Runde der besten 16.

Gegner in der K.o.-Phase steht noch nicht fest

Ihre nächsten Gegner für die entscheidenden Begegnungen kennen die DTTB-Asse noch nicht. Die K.o.-Phase der Titelkämpfe beginnt erst am Donnerstag. Die Auslosung findet am Dienstag nach Beendigung aller Vorrundenspiele statt. Am spielfreien Mittwoch ist der Kongress des Europa-Verbandes ETTU angesetzt.

Boll zeigte einen Tag nach einem besseren Trainingsspielchen gegen einen finnischen Underdog im Duell mit Polen schwankende Leistungen. Gegen Teenager Redzimski fand der EM-Rekordgewinner kaum ins Spiel. Im späteren Topeinzel gegen den Ochsenhausener Bundesliga-Profi Samuel Kulczycki hingegen dominierte der Düsseldorfer Linkshänder zumeist und ließ bei seinem Viersatzsieg seine Möglichkeiten mehrfach aufblitzen.

Duda und Walther holen erste Punkte

Die ersten beiden Punkte für das DTTB-Team, in dem die drei höchstnotierten Spieler der Weltrangliste (Dimitrij Ovtcharov, Dang Qiu, Patrick Franziska) wegen Trainingsmaßnahmen in Deutschland fehlen, holten die Mannschafts-Vizeweltmeister Benedikt Duda (Bergneustadt) und Ricardo Walther (Grünwettersbach).