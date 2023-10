WDR-Sport Terodde vor Rückkehr in Schalke-Startelf gegen Hertha BSC Stand: 06.10.2023 16:04 Uhr

Torjäger Simon Terodde steht vor seiner Rückkehr in die Startelf des FC Schalke 04. Der Kapitän des Fußball-Zweitligisten hat vor dem Duell mit Hertha BSC am Sonntag (08.10.2023, 13.30 Uhr) seine Wadenverletzung auskuriert.

"Er hat jetzt eine Woche voll mit der Mannschaft trainiert und er ist definitiv ein Kandidat für die Startelf", sagte Schalkes Interimstrainer Matthias Kreutzer am Freitag.

Terodde, mit insgesamt 174 Treffer der Rekordtorschütze in der 2. Bundesliga, hatte zuletzt über vier Wochen verletzt pausiert. Sein letzter Einsatz war Anfang September gegen Wehen Wiesbaden (1:1).

Cheftrainerposten auf Dauer für Kreutzer kein Thema

Für Interimstrainer Kreutzer, der die Mannschaft nach der Trennung von Thomas Reis erst am 27. September übernommen hatte, ist die Partie gegen die Berliner die vorerst letzte als Chef auf der Schalker Trainerbank. Ihm fehlt die nötige Lizenz und er möchte zudem als Co-Trainer weiterarbeiten.

"Ich renne nicht weg, stelle mich jeglicher Verantwortung, aber es hat halt einfach für mich persönliche Gründe, die ich in den Vordergrund rücke, ob ich als Cheftrainer arbeiten möchte oder nicht", sagte der 40-Jährige am Freitag. Schalke 04 will in der anstehenden Länderspielpause einen Reis-Nachfolger präsentieren.