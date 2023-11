WDR-Sport Tennis: Struff scheitert an Draper und verpasst Finale von Sofia Stand: 10.11.2023 17:00 Uhr

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier im bulgarischen Sofia gegen den Briten Jack Draper verloren und das Finale verpasst.

Durch ein 3:6, 4:6 blieb dem 33-Jährigen aus Warstein die dritte Finalteilnahme des Jahres verwehrt. Damit geht auch Struffs Warten auf den ersten ATP-Titel weiter. Draper kam am Freitag besser in die Halbfinalpartie, sicherte sich das Break zum 4:2 und verwandelte kurze Zeit später den ersten Satzball zum 6:3. 37 Minuten waren zu dem Zeitpunkt erst gespielt.

Im zweiten Satz fand Struff weiterhin nicht ins Spiel, vergab insgesamt fünf Breakbälle und verlor 4:6.

Im Mai hatte Struff das Masters-Finale gegen Carlos Alcaraz verloren, im Juni folgte dann die Finalniederlage in Stuttgart gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe. Danach bremste eine Hüftverletzung Struffs Jagd nach dem ersten Titel und zwang ihn zu einer dreimonatigen Pause. Draper steht erstmals im Finale eines ATP-Turniers.

Struff war letzter Deutscher im Turnier

Insgesamt zog Struff zum zwölften Mal in die Runde der letzten Vier bei einem ATP-Turnier ein, zum dritten Mal gelang ihm dies in diesem Jahr. Beim Masters in Madrid und in Stuttgart hatte der 33-Jährige jeweils das Finale erreicht, den ganz großen Coup aber verpasst.

Struff, der zuletzt beim Hallen-Masters in Paris-Bercy in der ersten Runde gescheitert war, war der letzte verbliebene deutsche Profi im Turnier.