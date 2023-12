WDR-Sport Spektakel zwischen Wuppertal und Aachen - Dramatisches Kölner Stadt-Duell Stand: 01.12.2023 17:53 Uhr

Der Wuppertaler SV und Alemannia Aachen haben sich am 18. Spieltag der Regionalliga West ein Sieben-Tore-Spektakel geliefert. Dramatisch wurde es auch am Freitag zwischem den 1. FC Köln II und Fortuna Köln.

Der WSV und die Alemannia trennten sich am Samstag mit 3:4 (2:3). Durch den Erfolg schiebt sich die Alemannia in der Tabelle auf Rang zwei und steht nun fünf Punkte hinter Tabellenführer 1. FC Bocholt. Wuppertal hat es dagegen verpasst, zur Spitzengruppe aufzuschließen und steht nun sieben Punkte hinter der Alemannia auf Rang sieben.

Schon nach 28 Minuten führte die Alemannia in Wuppertal mit 3:0. Anton Heinz traf nach neun Minuten per Freistoß aus 30 Metern. Lukas Scepanik legte in der 15. Minute das 2:0 nach, ehe wieder Heinz per Fresitoß zum 3:0 traf. Wuppertal aber kämpfte sich zurück. Noch vor der Pause brachten Tobias Peitz (31.) und Charlison Benschop (39./Elfmeter) wieder auf 2:3 heran.

In der Schlussphase traf dann Hüseyin Bulut tatsächlich noch zum 3:3 für den WSV, doch dann gab es wieder Freistoß für die Alemannia. Wieder trat Heinz an und erzilte in der 87. Minute sein drittes Freistoß-Tor an diesem Tag und das 4:3 für Alemannia Aachen.

Dramatisches Remis im Kölner Stadt-Duell

Justin Diehl vom 1. FC Köln II im Spiel der Regionalliga West gegen Fortuna Köln.

Schon am Freitagabend wurde es im Kölner Franz-Kremer-Stadion dramatisch. Der 1. FC Köln II und Forttuna Köln trennten sich 3:3 (3:0). Die Fortuna bleibt damit in der Tabelle vor dem FC, verliert allerdings Rang zwei an Alemannia Aachen. Der 1. FC Köln II ist mit einem Punkt Rückstand auf die Fortuna Tabellenvierter.

Die FC-Reserve erwischte einen Traumstart und ging bereitsnach zehn Sekunden durch Jean-Marie Nadjombe in Führung. Damion Downs legte in der 36. Minute per Strafstoß nach. Nur zwei Minuten später traf Justin Diehl zum 3:0.

Doch die Fortuna schlug zurück. Nach 68 Minuten traf zunächst Danny Breitfelder zum Anschluss. Anschließend ging es hin und her. Downs verpasste, nach einem Konter auf 4:1 für den FC zu stellen. Und das sollte sich rächen. In der 87. Minute war es wieder Breitfelder, der auf 2:3 aus Fortuna-Sicht stellte. Und damit nicht genug: Arnold Budmbu traf in der Nachspielzeit mit einer Kopfball-Bogenlampe nach einem Freistoß noch zum 3:3 (90.+1).

Bocholt nur Remis gegen Schalke 04 II

Der Vorsprung des 1. FC Bocholt an der Tabellenspitze ist dagegen geschrumpft. Gegen den FC Schalke 04 II kam Bocholt nur zu einem 0:0. Rot-Weiß Oberhausen und der SC Wiedenbrück trennten sich 2:1 (1:1). RWO rutscht in der Tabelle auf den sechsten Rang ab. Neuer Tabellenfünfter ist der 1. FC Düren, der mit 3:1 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach II gewann.

Mehrere Spiele abgesagt

Die Spiele von Fortuna Düsseldorf II gegen den FC Wegberg-Beeck, FC Gütersloh gegen den SC Paderborn II, SV Lippstadt gegen Velbert und Rot-Weiß Ahlen gegen SV Rödinghausen sind witterungsbedingt abgesagt worden.