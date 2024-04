Frauen-Bundesliga SGS Essen vergrößert Nürnbergs Abstiegssorgen Stand: 14.04.2024 15:54 Uhr

In der Frauen-Bundesliga hat die SGS Essen einen hochverdienten Sieg beim vom Abstieg bedrohten Aufsteiger 1. FC Nürnberg gefeiert.

Die SGS setzte sich am Sonntagnachmittag gegen streckenweise desolat verteidigende Nürnbergerinnen mit 4:0 (2:0) durch und festigte mit dem siebten Saisonsieg Tabellenplatz sechs. Nürnberg steht als Elfter weiter auf einem Abstiegsplatz und verpasste es, den zwei Punkte entfernten 1. FC Köln mit einem Sieg von Rang zehn zu verdrängen.

SGS nutzt erste Cance zur Führung

Essen ging mit der ersten Möglichkeit der Partie in Führung. Ein Freistoß von der rechten Seite von Natasha Kowalski fand in der Mitte Annalena Rieke (7.), die an der Kante des Fünf-Meter-Raums relativ unbedrängt zum 1:0 einköpfen konnte. Die SGS blieb am Drücker und erspielte sich zahlreiche Chancen.

Einen zentralen Schuss von Laureta Elmazi (15.) parierte Nürnbergs Torhüterin Lea Paulick, Laura Pucks (19.) köpfte nach einer Ecke deutlich über das Tor. Bei einem Schuss auf das kurze Ecke von Elmazi (27.) war Paulick erneut zur Stelle. Nach einer halben Stunde fand der Club gegen eine dominante SGS etwas besser in die Partie. Doch in der Offensive war weiter nichts zu sehen von den Nürnbergerinnen, die in der ersten Hälfte keinen Torschuss abgaben.

Stattdessen baute Essen seine Führung kurz vor der Halbzeitpause aus. Einen Freistoß von Kowalski aus halbrechter Position beförderte Nürnbergs Lara Schmidt mit einer Kopfball-Bogenlampe in die Mitte, wo Lilli Purtscheller (45.+2) den Ball annehmen konnte und ihn über Paulick hinweg ins Tor hob.

Doppelschlag nach der Pause sorgt für Entscheidung

Zu Beginn der zweiten Hälfte machte Essen den Deckel drauf - doch die FCN-Defensive machte es der SGS auch leicht. Nürnbergs Schmidt konnte den Ball vor dem eigenen Tor nicht kontrollieren und verlor ihn an Purtscheller (49.), die unbedrängt an drei Gegenspielerinnen vorbei quer durch den Strafraum dribbelte und unten links ins Eck traf.

Nur fünf Minuten später nutzte Jacqueline Meißner (54.) nach einer Ecke das Chaos in der Nürnberger Abwehr und erhöhte aus etwa neun Metern auf 4:0. In der 59. Minute gab Nürnberg den ersten Torschuss ab - doch Essen hatte weiter alles im Griff und war dem fünften Treffer deutlich näher als die Gastgeberinnen dem ersten.

Für Essen geht es am Samstag (20. April/12 Uhr) mit einem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim weiter, Nürnberg ist am Samstag (14 Uhr) bei Eintracht Frankfurt zu Gast.