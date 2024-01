WDR-Sport RL West: RWO mit Nullnummer gegen Gladbach - SCP gewinnt Aufsteiger-Duell Stand: 27.01.2024 20:01 Uhr

Rot-Weiß Oberhausen hat es verpasst, in der Regionalliga West näher an die Spitzengruppe heranzurücken. Der SC Paderborn II gewann beim FC Gütersloh.

Oberhausen kam im Nachholspiel des zwölften Spieltags bei Borussia Mönchengladbach II nicht über ein 0:0 hinaus. In der Tabelle hat es RWO damit verpasst, den 1. FC Köln II und Fortuna Köln zu überholen und ist mit jetzt 31 Punkten Fünfter. Borussia Mönchengladbach II steht bei 19 Punkten und ist Tabellen-13..

Paderborn schlägt Gütersloh

Im Nachholspiel des 18. Spieltags schlug der SC Paderborn II im Duell der Aufsteiger den FC Gütersloh mit 3:1 (2:0). Joel Vega Zambrano brachte den SCP schon in der ersten Minute in Führung. In der neunten Minute legte Moritz Flotho das 2:0 nach. Kevin Freiberger brachte Gütersloh nach 62 Minuten auf 1:2 heran, doch Flotho traf in der 84. Minute zum Endstand.

In der Tabelle ist der SCP damit bis auf zwei Punkte an Güterslohn herangerückt. Der FCG ist zehnter, Paderborn elfter.

Düsseldorf gewinnt gegen Wegberg-Beeck

Fortuna Düsseldorf II und der FC Wegberg-Beeck trennten sich im Nachholspiel des 18. Spieltags mit 3:2 (2:0). Davino Knappe (5.), Luis Felipe Monteiro (32.) und Seymour Fünger (53.) trafen für Düsseldorf. Shpend Hasani (58.) und Finn Stromberg (79.) erzielten die Treffer für Wegberg-Beeck.