WDR-Sport RL West: Downs schießt Köln II zum Sieg, Aachen weiter souverän Stand: 06.04.2024 16:13 Uhr

In der Regionalliga West hat Stürmer Damion Downs die U21 des 1. FC Köln zum Sieg geschossen. Tabellenführer Alemannia Aachen gewann am Samstag auswärts.

Die Kölner Zweitvertretung setzte sich am Freitagabend (05.04.2024) knapp mit 1:0 (1:0) gegen die Reserve des SC Paderborn durch. Den Siegtreffer erzielte Damion Downs schon früh in der Partie (6. Minute). Es war der siebte Regionalliga-Treffer für Downs, der auch bereits auf einige Kurzeinsätze bei den FC-Profis kommt. Sein erster Bundesliga-Treffer gelang ihm im rheinischen Derby gegen Gladbach (3:3) Anfang März. Durch den Sieg rückt der 1. FC Köln II vor auf Platz fünf und hat nun 43 Zähler auf dem Konto.

Rödinghausen gegen Wiedenbrück ohne Zugriff

Der FC überholte damit auch den SV Rödinghausen, der auf Platz sechs abrutschte. Ebenfalls am Freitagabend unterlag der SVR zu Hause dem SC Wiedenbrück klar mit 0:3 (0:1).

Phillip Aboagye (19.), Mats Pannewig (64.) und Manfredas Ruzgis (90.+1) erzielten die Tore für die Gäste aus Wiedenbrück. Diese klettern dank des Sieges auf Rang neun (40 Punkte) und lassen die Zweitvertretungen von Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf vorerst hinter sich.

Töpken schießt Aachen zum Sieg

Am Samstag machte Tabellenführer Alemannia Aachen mit dem vierten Sieg in Serie einen weiteren Schritt in Richtung 3. Liga. Beim FC Wegberg-Beeck war Thilo Töpken beim 2:1 (0:0)-Erfolg mit zwei Treffern (67./82.) der Matchwinner der Alemannia. Finn Stromberg traf spät für die Hausherren (87.).

Der 1. FC Bocholt steckt dagegen weiter in der Krise. Die 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf II war das vierte sieglose Spiel in Folge. Deniz Bindemann traf per Elfmeter (43.) und Ronay Arabaci spät zum 2:0 (81.).

WSV bleibt Zweiter, Fortuna Köln jetzt Dritter

Tabellenzweiter, wenn auch bereits mit elf Punkten Rückstand auf Aachen, bleibt der Wuppertaler SV nach einem 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen Rot-Weiß Oberhausen. Aday Ercan (31.), Semir Saric (45.) und Damjan Marceta (74.) trafen. Auf Platz drei schob sich Fortuna Köln mit einem 2:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Rot Weiss Ahlen vor. Marvin Mika (71.) und Stipe Batarilo-Cerdic (86.) schossen die Domstädter zum Sieg.

In den weiteren Spielen kam die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach zu einem klaren 4:0 (1:0) gegen den SV Lippstadt 08 und Schalke 04 II siegte mit 2:0 (2:0) gegen die SSVg Velbert. Das Spiel zwischen dem 1. FC Düren und dem FC Gütersloh endete 2:2 (1:1).