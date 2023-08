DFB-Pokal Osnabrück gegen Köln - eine Frage der Ehre für Steffen Baumgart Stand: 11.08.2023 14:01 Uhr

Der VfL Osnabrück wird für den 1. FC Köln im DFB-Pokal nicht nur eine knifflige Aufgabe, sondern für seinen Trainer auch eine besondere. Steffen Baumgart hat böse Erinnerungen an die Niedersachsen.

Von Sebastian Hochrainer

Es gibt vor dem Start in den DFB-Pokal in jedem Jahr auch Lose im Topf der unterklassigen Teams, die man lieber nicht gegen sich gezogen haben möchte. Vier Teams gelten ganz besonders als solche. Das sind der 15. der abgelaufenen Saison in der 2. Liga, die beiden direkten Aufsteiger aus der 3. Liga und der Sieger der Relegation zwischen diesen beiden Spielklassen.

Drei Dinge machen dieses Los so kompliziert. Diese Mannschaften sind vermutlich die besten in diesem Topf als Zweitligisten, haben trotzdem den Heimvorteil im Pokal. Sie sind alle noch euphorisiert vom Ende der Vorsaison, als alle vier ihr Ziel erreichten. Und sie haben bereits die ersten Spiele bestritten, während die Bundesligisten erst an diesem Wochenende so richtig loslegen werden.

Osnabrück wird ein enormer Prüfstein

Der 1. FC Köln hat ein solches Los gezogen, er muss am Montag (14.08.2023 um 20.45 Uhr, live in der ARD und im Stream auf sportschau.de) zum Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück. Der zeigte in den ersten beiden Partien schon, wie gefährlich er ist. Am 1. Spieltag gab es eine unglückliche Niederlage in Unterzahl gegen den Karlsruher SC (2:3), dann ein 1:1 beim SC Paderborn - in beiden Partien war Osnabrück auf Augenhöhe. Köln erwartet da also eine große Hürde zum Start der Pflichtspielsaison.

"Das ist ein schweres und gleichzeitig schönes, emotionales Los. Eins ist klar, damit geht die Saison direkt mit Vollgas los", sagte Steffen Baumgart, als klar war, auf wen er am Pokalwochenende treffen würde. Vor allem für den FC-Trainer ist es aber auch eine ganz besondere Aufgabe. Beim Namen VfL Osnabrück kommen bei ihm nämlich schmerzhafte Erinnerungen wieder hoch.

Abgestiegen und verhöhnt

In der 3. Liga der Saison 2016/17 sorgten die Niedersachsen für den wohl schwärzesten Tag seiner bisherigen Laufbahn als Coach. Am letzten Spieltag kam Baumgart mit dem SC Paderborn nicht über ein 0:0 an der Bremer Brücke hinaus und stieg ab. Schlimmer noch: Er und sein Team waren offenbar großer Häme aus Osnabrück ausgesetzt. Dieser Stachel sitzt tief.

Er sei da "vielleicht etwas nachtragend", sagte Baumgart vor zwei Jahren, als es in der 2. Liga zum Wiedersehen der beiden Klubs kam. Grund dafür sei "die Art und Weise und der Hohn und Spott, den wir in diesem Stadion erleben mussten." Er prognostizierte daher: "Dieses Spiel hat für mich immer eine besondere Bedeutung."

Baumgart erwartet "Pokal-Fight"

Nun wird er erstmals als Kölner Trainer auf Osnabrück treffen. Und auch in der Pressekonferenz am Freitag (11.08.2023) betonte Baumgart: "An der Bremer Brücke zu spielen, ist immer etwas Besonderes." Außerdem warnte der 51-Jährirge vor den Qualitäten des Gegners. "Osnabrück hat eine absolute Stärke bei Standardsituationen. Das wird ein echter Pokal-Fight", sagte Baumgart.