WDR-Sport Noch viel Arbeit - Bielefeld verliert erstes Testspiel

Noch viel Arbeit - Bielefeld verliert erstes Testspiel Stand: 01.07.2023 16:02 Uhr

Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat das erste Testspiel der Saisonvorbereitung deutlich verloren.

Die Mannschaft von Trainer Michél Kniat unterlag dem Regionalligisten SV Lippstadt am Samstagnachmittag 0:3 (0:1).

In der ersten Halbzeit gab Lippstadt keinen nennenswerten Torschuss ab, ging aber in Führung: Bielefelds Linksverteidiger Louis Oppie (31.) passte zurück zu Torhüter Leo Oppermann, dem der Ball unter dem Fuß durchrutschte. Arminia gelang es trotz zahlreicher Chancen nicht, einen Treffer zu erzielen.

In der zweiten Hälfte baute Lippstadt seine Führung aus. Nach einem Ballverlust an der Seitenlinie legte Phil Josef Mehn am Fünf-Meter-Raum quer für Louis Neugebauer (66.), der aus kurzer Distanz einschob. Und es kam noch dicker für Bielefeld. Nach einer missglückten Faustabwehr von Oppermann nach einer Flanke staubte Mehn (83.) zum 3:0 ab.

Das nächste Testspiel bestreitet die Arminia am 7. Juli gegen RW Ahlen (14 Uhr).