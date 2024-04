WDR-Sport Münster unterliegt in Ulm Stand: 13.04.2024 15:31 Uhr

Preußen Münster hat einen herben Rückschlag im Aufstiegskampf der 3. Liga erlitten. Beim SSV Ulm setzte es mit 0:2 (0:1) eine verdiente Niederlage. Damit drohen die Preußen am Sonntag Tabellenrang drei zu verlieren, wenn der aktuell Viertplartzierte aus Dresden ran muss.

Dass das Duell der Aufsteiger am Samstagnachmittag in Ulm zum Spitzenspiel der 3. Liga avancieren würde, hätte man zur Winterpause auch noch nicht gedacht. Aber in den Wochen nach dem Neustart schwangen sich beide Teams zu teils sensationellen Leistungen auf - die beide in die Nähe der Aufstiegsplätze spülte.

Ulm geht früh in Führung

Ulm konnte mit einem Sieg an diesem Nachmittag sogar die Tabellenspitze übernehmen - die Preußen wollten sich mit einem Dreier den Viertplatzierten aus Dresden vom Leib halten. Dementsprechend legten bei herrlichem Fußballwetter beide auch durchaus mutig los.

Die erste Chance gehörte dabei den Gästen: Joel Grodowski kam in der 6. Minute nach einem Eckstoß zum Kopfball, setzte die Kugel aber über den Querbalken. Wenig später klingelte es wie aus dem Nichts auf der anderen Seite: Die Ulmer kamen mit Leo Scienza über den linken Flügel und die Preußen konnten die Flanke nicht verhindern. Am langen Pfosten stand Felix Higl goldrichtig - sein Kopfball-Aufsetzer aus kurzer Distanz schlug zum 1:0 ein (11.).

Batmaz zweimal vor dem Ausgleich

Die Preußen antworteten vehement. Gleich zweimal hätte Mailk Batmaz in den nächsten Minuten ausgleichen können. Zunächst flankte Dominik Stenczyk scharf vor's Tor der Ulmer und Batmaz verpasste am Fünfmeterraum nur um Haaresbreite (20.). Fünf Minuten später war der quirlige Angreifer nach einem Ulmer Abspielfehler schon am Keeper vorbei, konnte die Kugel aus spitzem Winkel aber nicht im leeren Tor unterbringen.

Die Partie verflachte anschließend, erst nach dem Seitenwechsel kam wieder etwas mehr Tempo rein. In der 52. Minute bot sich den Gastgebern die Riesenchance auf das 2:0: Nach einem Freistoß der Preußen konterten die Hausherren über den schnellen Scienza. Im Strafraum schloss der Brasilianer aus neun Metern mit rechts flach ab, Max Schulze Niehues blieb aber lange stehen und fuhr dann den rechten Fuß aus. Mit dieser bärenstarken Parade hielt der Torhüter die Münsteraner im Spiel!

Ulm sehr abwehrstark

Die Ulmer erwiesen sich in der Folge vor allem defensiv enorm stabil. Mit ihrer beweglichen Viererkette ließen sie vor ihrem Tor kaum mal etwas zu, so dass die Bemühungen der Preußen meist schon im Mittelfeld hängen blieben.

Die Partie plätscherte dahin, den Ulmern konnte es recht sein. Bis zur 83. Minute. Da machten die Gastgeber den Deckel auf das Spiel. Lennart Stoll stieg nach einem Eckball am höchsten, scheiterte mit seinem Kopfball zunächst noch an Schulze Niehues. den Abpraller versenkte der Angreifer dann aber zum 2:0.

Dresden könnte vorbeiziehen

Das war es für die Preußen, die Partie war verloren. Und damit auch schon der mögliche Aufstieg? Die ersten beiden Plätze scheinen erst einmal vergeben. Dahinter rangiert Münster noch auf Rang drei, könnte am Sonntag aber von Dynamo Dresden überholt werden.

Am nächsten Sonntag (21.04.2024) empfangen die Preußen den SC Freiburg II (16.30 Uhr).