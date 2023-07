Tennis Mies und Martin verpassen Achtelfinale in Wimbledon Stand: 10.07.2023 14:11 Uhr

Der Kölner Tennisprofi Andreas Mies ist in Wimbledon ausgeschieden. Er scheiterte in der Doppelkonkurrenz mit seinem französischen Partner Fabrice Martin in der zweiten Runde.

Die beiden unterlagen am Montag Ariel Behar und Adam Pavlasek (Uruguay/Tschechien) mit 6:7 (3:7) und 1:6 und verpassten so das Achtelfinale.

Im vergangenen Jahr hatte Mies mit seinem langjährigen Partner Kevin Krawietz (Coburg), mit dem er zweimal die French Open gewonnen hatte, bei dem Grand-Slam-Turnier in London noch das Viertelfinale erreicht, im dem gegen die späteren Finalisten Nikola Mektic und Mate Pavic (Kroatien) Endstation war.

Drei Halbfinal-Teilnahmen für Mies mit drei Partnern

Nach der Trennung von Kravietz im vergangenen Jahr, der seitdem mit Tim Pütz (Frankfurt/Main) zusammenspielt, ist Mies bei Turnieren mit verschiedenen Partnern angetreten, wobei er zuletzt mit den Halbfinaleinzügen in Halle (Marcelo Demoliner/Brasilien) und zuvor bei den French Open (Matwe Middelkoop/Niederlande) Erfolge feierte.

Mit dem Franzosen Martin war Mies im April schon beim ATP Masters in Monte Carlo angetreten, wo die beiden ebenfalls erst im Halbfinale an Ivan Dodig und Austin Krajicek (Kroatien/USA) scheiterten.

Krawietz und Pütz haben in London übrigens den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Sie profitierten dabei von der verletzungsbedingten Aufgabe des Norwegers Casper Ruud, der wegen Schulterproblemen nicht zu der für Sonntag geplanten Partie mit seinem Doppelpartner Willian Blumberg aus den USA antreten konnte.