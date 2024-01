Verletzt beim Afrika Cup Leverkusens Boniface fällt bis mindestens Ende März aus Stand: 09.01.2024 17:14 Uhr

Victor Boniface von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen wird den Afrika Cup verletzungsbedingt verpassen und noch bis Ende März ausfallen.

Boniface erlitt im Trainingslager der Nigerianer in Dubai eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich. Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Dienstagvormittag (9.1.2024) in Köln, teilte der Klub mit. Der 23-Jährige wird in den kommenden Tagen operiert. Der Torjäger wird voraussichtlich Anfang April wieder in den Kader von Bayer 04 zurückkehren können.,

Nachdem bereits nigerianische Medien über eine Verletzung des Stürmers berichtet hatten, bestätigte Boniface bereits am Montagabend (8.1.2024) selbst seinen Ausfall beim Afrika Cup bei Instagram. Dort wünschte er seinen Teamkollegen der nigerianischen Nationalmannschaft viel Glück für den Afrika Cup und stellte ein zerbrochenes Herz dazu. Zuvor hatte er bereits das Testspiel gegen Guinea verpasst.

Tella wird nicht nachnominiert

Als pozenzieller Ersatz für Boniface in der nigerianischenn Nationalmannschaft wurde Nathan Tella gehandetl, ebenfalls bei Bayer 04 unter Vertrag. Der 24-Jährige wurde von Nationaltrainer Jose Peseiro aber nicht nachnominiert. Stattdessen beriefen die Super Eagles am Dienstag Mittelstürmer Terem Moffi vom französischen Erstligisten OGC Nizza.

Tella hatte im vorläufigen Aufgebot Nigerias gestanden, den Sprung in den endgültigen Kader allerdings nicht geschafft.