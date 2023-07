WDR-Sport Kruse mit Vorlage bei Paderborner Sieg gegen Wuppertal Stand: 01.07.2023 14:28 Uhr

Ex-Nationalspieler Max Kruse hat nach seinem überraschenden Wechsel zum Zweitligisten SC Paderborn sein Debüt gegeben.

Beim Testspiel gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV absolvierte der 35-Jährige am Samstag die zweite Halbzeit. Die Ostwestfalen gewannen die Partie mit 2:1 (1:1). Ein Tor blieb dem Stürmer bei seiner Premiere verwehrt, doch Kruse bereitete den Siegtreffer durch Sirlord Conteh (70.) vor.

Adriano Grimaldi - ebenfalls Neuzugang - hatte Paderborn in der 2. Minute in Führung gebracht, Tim Korzuschek (18.) zwischenzeitlich für den WSV ausgeglichen. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das nächste Testspiel steht für Paderborn am Mittwoch an, Gegner ist Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster.

Es war Kruses erstes Spiel seit fast zehn Monaten. Vor seiner Verpflichtung durch den Fußball-Zweitligisten Paderborn am Freitag war Kruse vereinslos gewesen, nachdem er beim VfL Wolfsburg von Trainer Niko Kovac ausgemustert worden war und im November seinen Vertrag aufgelöst hatte.