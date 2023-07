WDR-Sport Kölner Haie verpflichten tschechischen Verteidiger Stand: 10.07.2023 13:15 Uhr

Die Kölner Haie haben sich für die kommende Eishockey-Saison die Dienste des tschechischen Verteidigers Andrej Sustr gesichert. Der 32-Jährige kommt von den San Diego Gulls.

Das teilte der Klub am Montag mit. Die Gulls sind das NHL-Farmteam der Anaheim Ducks in der zweitklassigen AHL. Sustr bestritt in seiner Karriere aber auch 407 Partien in der National Hockey League, davon 46 in den Playoffs.

Tampa holt Sustr in die NHL

"Er überzeugt durch seine physische Präsenz, seine Spielintelligenz und seine Klarheit im Spiel. Andrej trifft auf dem Eis sehr gute Entscheidungen und verleiht unserem Kader weiter Qualität", sagt Haie-Cheftrainer Uwe Krupp.

Das Gros seiner Spiele in der NHL bestritt Sustr für die Tampa Bay Lightning, die ihn 2013 in die beste Liga der Welt holten, nachdem er bereits fünf Jahre in amerikanischen Ligen gespielt hatte. Sustr wurde in der Jugend des HC Pilsen (Tschechien) ausgebildet.