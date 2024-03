WDR-Sport Geldstrafe für Paderborn - SCP will Verursacher in Regress nehmen Stand: 25.03.2024 22:48 Uhr

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten SC Paderborn mit einer Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro belegt.

Das gab der Fußballklub aus Ostwestfalen am Montagabend (25.03.2024) bekannt. Die Gesamtstrafe resultiere aus den ersten drei Heimspielen des Jahres gegen Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf (je 5.000 Euro) und Holstein Kiel (15.000 Euro) wegen "unsportlichen Verhaltens" der Fans, wie der SCP schrieb.

Damals warfen Paderborner Fans im Rahmen der Proteste gegen den möglichen Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) Gegenstände auf den Platz, die Partien mussten unterbrochen werden. Die Partie gegen Kiel stand zwischenzeitlich vor dem Abbruch.

SCP will Verursacher identifizieren und in Regress nehmen

Der Verein machte darauf aufmerksam, dass einige Fans nun "schon 55.300 Euro" an Strafen in der laufenden Saison verursacht hätten. "Hier entwickelt sich die vermeintliche Unterstützung einiger SCP07-Anhänger komplett in die falsche Richtung, zumal noch nicht für alle Vergehen in dieser Saison die Strafmaße vorliegen", wurde Geschäftsführer Martin Hornberger in der Vereinsmeldung zitiert.

Der SCP bittet nun "die Zuschauer ausdrücklich um Mithilfe, damit der Verein die Verursacher identifizieren und in Regress nehmen kann".