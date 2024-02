WDR-Sport Frauen-Bundesliga: Leipzig zieht Köln in den Abstiegskampf Stand: 03.02.2024 13:58 Uhr

Die Frauen von Bundesligist 1. FC Köln haben eine weitere Niederlage kassiert und müssen um den Klassenerhalt bangen.

Der FC unterlag am Samstagmittag bei Aufsteiger RB Leipzig 1:2 (0:1). Durch den Sieg rückte der Tabellenzehnte Leipzig bis auf einen Punkt an den Neunten Köln heran.

Fudalla schießt Leipzig früh in Führung

Leipzig ging mit dem ersten Torschuss der Partie in Führung. Vanessa Fudalla (8.) wurde in halblinker Position nicht ernsthaft angegriffen und schlenzte den Ball aus etwa 20 Metern ins lange Eck. Offensiv wurde von beiden Teams zunächst wenig geboten, die nächste gute Chance hatte aber wieder Leipzig. Nach einem feinen Pass von Lydia Andrade visierte Marlene Müller (22.) mit einem Volleyschuss das kurze Eck an, doch FC-Keeperin Paula Hoppe war zur Stelle.

In der 38. Minute hatten die Kölnerinnen die erste nennenswerte Offensiv-Aktion, als Marleen Schimmer von links in den Strafraum vorstieß und aus spitzem Winkel abschloss - RB-Torhüterin Elvira Herzog hielt sicher. Nach einer Kölner Ecke war es erneut Schimmer (42.), die mit einem Seitfallzieher links am Tor vorbeischoss. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit tauchte Schimmer nach einem Steilpass frei vor Herzog auf, doch auch ihre dritte Möglichkeit ließ die FC-Stürmerin ungenutzt.

Köln ohne Durchschlagskraft

Nach der Halbzeitpause steigerte sich der FC, offensiv fehlte aber weiter Durchschlagskraft. Chancen ergaben sich wenn eher zufällig - so wie die von Celina Degen (63.), der nach einer verunglückten Leipziger Abwehraktion nach einem Kölner Freistoß der Ball vor die Füße fiel. Aus sieben Metern schoss sie über das Tor. Beinahe hätte Leipzigs Andrade (71.) Köln den Ausgleich beschert, als sie den Ball bei einer Kölner Ecke an den Pfosten des eigenen Gehäuses köpfte.

Kurz darauf sorgte Leipzig für die Entscheidung. Nach einem langen Ball lief Müller (75.) auf das Kölner Tor zu und tunnelte FC-Torhüterin Hoppe aus fünf Metern.

In der Schlussphase war RB dem 3:0 näher als Köln dem Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit wurde Kölns Carlotta Wamser im Strafraum gefoult. Den darauf folgenden Elfmeter verwandelte Martyna Wiankowska (90.+1) zum 1:2, zu mehr reichte es aber nicht mehr.