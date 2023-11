WDR-Sport Frauen-BL: MSV verliert trotz großem Kampf in München Stand: 12.11.2023 20:23 Uhr

Die Fußball-Frauen des MSV Duisburg haben beim hochfavorisierten FC Bayern München verloren, boten aber einen großen Kampf und eine starke Defensivleistung.

Der Tabellenletzte unterlag dem Spitzenreiter aus Bayerns Landeshauptstadt am Sonntagabend nach Treffern von Jovana Damnjanović (8.) und Georgia Stanway (FE/72.) mit 0:2 (0:1).

Wie zu erwarten war begannen die Bayern druckvoll und gingen schon früh in Front. Jovana Damnjanović verwandelte ein flaches Zuspiel von Katharina Naschenweng aus fünf Metern zum 1:0 (8.). Doch der MSV wehrte sich. Die Duisburgerinnen verteidigten stark und warfen sich in jeden Zweikampf.

Wenig Bayern-Chancen: MSV verteidigt stark in Hälfte eins

Zwar waren die Münchnerinnen weiter überlegen, doch nennenswerte Chancen konnten sich die favorisierten Bayern kaum noch erspielen. So ging es mit dem knappen Rückstand für die Duisburgerinnen bei Dauerregen in die Kabine.

Nach dem Wechsel agierten die Gastgeberinnen deutlich schwungvoller. Wie etwa in der 53. Minute, als der Ball nach einem Pass von der Grundlinie von Tuva Hansen bei Linda Dallmann landete. Ihr Volleyschuss aus 15 Metern wurde von MSV-Torfrau Ena Mahmutovic klasse pariert. Nach 69 Minuten drang Klara Bühl nach einem Pass der eingewechselten Franziska Klett in linker Position in den Strafraum ein, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Mahmutovic.

Elfmeter führt zum zweiten Treffer

Das Offensivspiel des MSV fand quasi gar nicht statt, zu sehr war der Tabellenletzte mit den Defensivaufgaben beschäftigt. Ein Elfmeter verhalf den Münchenerinnen zum zweiten Treffer.

Kara Bathmann rannte Linda Dallmann im Strafraum um. Den fälligen Strafstoß verwandelte die Britin Georgia Stanway vor 1.900 Zuschauern flach ins linke Eck (72.). Mahmutovic war zwar in der richtigen Ecke, doch der Schuss war zu platziert.

Zweimal noch durfte sich die Torfrau auszeichnen, als sie zunächst einen Schuss aus 14 Metern von Maximiliane Rall klasse zur Ecke parierte (83.), danach einen Freistoß aus 22 Metern zentraler Position von Klara abwehren konnte (90.+3). Am Ende blieb es beim 2:0.

Als nächstes in Wolfsburg

Erneut eine schwere Aufgabe erwartet den MSV am kommenden Spieltag. Am Samstag steht das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten VfL Wolfsburg an (14 Uhr).