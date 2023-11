WDR-Sport Frauen-BL: Glückliches Bayer-Remis in Frankfurt Stand: 10.11.2023 20:26 Uhr

Die Fußball-Frauen von Bayer Leverkusen haben am 7. Spieltag der Bundesliga einen glücklichen Punkt bei Eintracht Frankfurt geholt.

Von Thorsten Rosenberg

Die erst 16-jährige Estrella Morino rettete am Freitagabend mit ihrem Treffer zum 2:2 (1:1) kurz vor Schluss das glückliche Remis gegen überlegene Hessinnen. Zuvor hatte Nicole Anyomi mit einem Doppelpack (19./66.) die Bayer-Führung durch Synne Skinnes Hansen (17.) gedreht.

Ein Abtasten gab es zwischen den beiden Teams nicht. Sowohl die Eintracht als auch Leverkusen spielten von Anbeginn der Partie mit offenem Visier und versuchten, durch frühes und hohes Anlaufen, die Gegnerinnen zu stören. Das führte nach 13 Minuten zur ersten großen Chance des Spiels. Bayers Elisa Senß verlor im Mittelfeld den Ball, der bei Nicole Anyomi landete. Die setzte sich bis zum Strafraum durch und passte links auf Laura Freigang, doch deren Schuss aus 15 Metern war überhastet und verfehlte sein Ziel deutlich.

Zwei Traumtore durch Skinnes Hansen und Anyomi

Mitten in die Frankfurter Drangphase ging dann plötzlich das Team aus dem Rheinland in Front. Synne Skinnes Hansen drang von rechts in den Eintracht-Strafraum ein, zog aus 16 Metern einfach mal ab und erzielte mit einem Traumtor in den rechten oberen Winkel das 0:1 (17.). Doch der Jubel der Bayer-Elf währte nur kurz. Im Gegenzug gelang Anyomi mit einem nicht minder sehenswerten Treffer den Ausgleich. Ein tolles Dribbling im Gäste-Strafraum schloss sie aus sieben Metern mit einem satten Schuss zum 1:1 ab (19.).

Schon vor dem Ausgleichstreffer waren die Hessinnen spielbestimmend, mutiger und sorgten mit ihrem hohen Pressing für einige Ballverluste bei den Gästinnen. Das führte sich nun weiter fort, Torgelegenheiten blieben indes Mangelware. Bis zur Pause wurde die Partie zunehmend zerfahrener - es blieb beim 1:1.

Leverkusen nach dem Wechsel viel zu passiv

Mit Schwung kam die Eintracht aus der Kabine, während Bayer den zweiten Durchgang viel zu passiv anging. Zwischen der 55. und 66. Minute wurde der Druck der Frankfurterinnen immer stärker und erspielte sich Chancen im Minutentakt. Anyomi sorgte dann für die längst verdiente Führung, als sie nach einer Parade von Bayer-Torfrau Friederike Repohl am schnellsten reagierte und aus wenigen Metern souverän ins kurze Eck zum 2:1 einschob (66.).

Ausgleich kurz vor Schluss

Nach dem Tor passierte zunächst nicht viel. Die Eintracht schien alles im Griff zu haben, Bayer gelang offensiv nicht viel. Wie aus dem Nichts der Ausgleich: Die in der 77. Minute eingewechselte Estrella Merino bekam nach einer Ecke en Ball in zentraler Position vor die Füße. Mit dem Außenrist netzte die erst 16-Jährige zum 2:2 ein - ihr erster Treffer für die Bundesliga-Elf der Leverkusenerinnen. Dabei blieb es.