WDR-Sport Fortuna Düsseldorf - Unruhe vor dem Saisonstart Stand: 20.07.2023 17:36 Uhr

Fortuna Düsseldorf durchlebt eine Woche vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga ein Wechselbad der Gefühle. Es herrscht Unruhe vor einer Spielzeit, in der eigentlich angegriffen werden soll.

Rein sportlich läuft die Vorbereitung von Fortuna Düsseldorf rund. Von den bisher fünf Testspielen wurden vier gewonnen und keines verloren. Am Freitag steht mit dem letzten Vorbereitungsspiel gegen Erstligist VfL Bochum die Generalprobe für den Saisonstart auf dem Programm. Am 29. Juli (20.30 Uhr) geht es am ersten Spieltag mit einem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC los.

Kleinster Kader der Liga

Doch die ordentlichen Ergebnisse täuschen über gleich mehrere Probleme des Vereins hinweg. Angefangen beim Kader, der aktuell der kleinste der Liga ist. Mit lediglich 22 Spielern muss Trainer Daniel Thioune die Vorbereitung bestreiten, zuletzt stieß Torhüter Karol Niemczycki dazu, der vom polnischen Erstligisten KS Cravocia verpflichtet wurde und am Freitag sein erstes Training absolvierte.

Niemczycki ist nach Yannick Engelhardt und Vincent Vermeij (beide SC Freiburg) erst der dritte externe Zugang der Fortuna in diesem Sommer. Dazu kehrten mit Jamil Siebert (Viktoria Köln) und Niklas Shipnoski (Jahn Regensburg) zwei Leihspieler zurück. Demgegenüber stehen insgesamt zehn Abgänge, darunter Leistungsträger wie Dawid Kownacki (Werder Bremen) und zuletzt Christoph Klarer (Darmstadt 98), der dem Verein als einziger Spieler in dieser Transferphase eine Ablöse einbrachte.

Partner springt ab, Stadionmiete erhöht

Doch nicht nur der Kader ist auf Kante genäht, auch das Projekt "Fortuna für alle", das den Fans in der kommenden Saison bei mindestens drei Heimspielen kostenlosen Eintritt ermöglicht, hat offenbar einen Rückschlag erlitten. Wie die "Bild" und die "Rheinische Post" am Donnerstag berichten, ist einer der vier Partner des Klubs, die "Fortuna für alle" erst möglich machen, abgesprungen.

Demnach hat die Provinzial-Versicherung, die rund fünf Millionen Euro beitragen sollte, sich aus dem Projekt zurückgezogen. Die Versicherung soll dem Verein aber weiter als "normaler" Sponsor erhalten bleiben. Verhandlungen mit potenziellen neuen Partnern laufen bereits.

Ein weiteres Problem stellt für den Verein aus der Landeshauptstadt die Stadionmiete dar. Die wurde laut "Bild" um 50 Prozent erhöht und kostet die Fortuna nun rund drei Millionen Euro.

Gästeblock bei St. Pauli ausverkauft

Mindestens drei Baustellen plagen die Fortuna also eine Woche vor dem Beginn der neuen Saison, die nach dem starken vierten Platz der vergangenen Spielzeit eigentlich wieder einen Angriff auf die Aufstiegsplätze bringen soll. Die Fans scheinen zumindest weiter an eine erfolgreiche Saison zu glauben. Sowohl bei den Dauerkarten als auch für das Auftaktspiel gegen Berlin läuft der Vorverkauf sehr gut. Für das erste Auswärtsspiel der neuen Saison am 2. August beim FC St. Pauli wurden laut Verein innerhalb weniger sogar alle 2.800 Gäste-Tickets verkauft.