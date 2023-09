WDR-Sport Favoriten siegen im Westfalenpokal Stand: 07.09.2023 08:58 Uhr

In der zweiten Runde des Westfalenpokals haben sich die Drittligisten allesamt durchgesetzt. Auch der letztjährige Finalist Erkenschwick ist eine Runde weiter.

In der zweiten Runde des Westfalenpokals am Mittwoch (06.09.2023) sind Überraschungen ausgeblieben. Nahe an der Sensation war Victoria Clarholz genen den hochfavorisierten Drittligisten Arminia Bielefeld, der sich mit 2:1 (1:0) durchsetzte. Noah Sarenzen-Bazee (11.) hatte Bielefeld in Führung gebracht, Oliver Cylkowski per Elfmeter (46.) ausgeglichen. Neuzugang Nassim Boujellab (50.) stellte die Führung für den DSC wieder her. Diese rettete die Arminia über die Zeit.

Die anderen Favoriten hatten weniger Mühe. Preußen Münster fuhr einen ungefährdeteten 5:0-Erfolg bei Borussia Münster ein, der SC Verl setzte sich unspektakulär mit 2:0 bei Bövinghausen durch. Einzig der letztjährige Finalist Erkenschwick musste nachsitzen, siegte allerdings gegen den klassenhöheren RW Ahlen aus der Regionalliga mit 4:1 nach Elfmeterschießen.