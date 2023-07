WDR-Sport Consbruch wechselt von Bielefeld nach Fürth Stand: 01.07.2023 15:41 Uhr

Fußball-Zweitligist Greuther Fürth hat Jomaine Consbruch von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld verpflichtet.

Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält in Fürth einen Vertrag bis 2026, das gab der Verein am Samstag bekannt. In der vergangenen Saison kam Consbruch für Bielefeld auf 21 Einsätze in der zweiten Liga.

Die Ostwestfalen müssen ihr Team nach dem Abstieg in die 3. Liga komplett umbauen. Am Freitag hatte der Klub mit Torwart Leo Oppermann bereits den 16. Neuzugang präsentiert.