WDR-Sport Champions League: Baskets Bonn sichern sich Gruppensieg Stand: 20.12.2023 22:31 Uhr

Mit einem Sieg bei Reo Breogan haben sich die Baskets Bonn den Gruppensieg in der Champions League gesichert. Der Titelverteidiger siegte knapp.

Die Baskets Bonn haben in einem engen Spiel mit 92:97 (19:21, 20:15, 17:21, 12:17) bei Rio Breogan verloren. Dennoch sicherten sie sich damit den Sieg in der Gruppe F vor Hapoel Holon. Bester Werfer der Bonner war Glynn Watson mit 19 Punkten.

Pape mit starker erster Halbzeit

Das erste Viertel verloren die Baskets knapp, hatten vor allem Probleme mit der Foulgrenze. In der Folge bekam en die Gastgeber viele Freiwürfe zugesprochen, weil die Grenze erreicht war. Am Ende stand ein 19:21 nach dem ersten Abschnitt. Ganz anders das zweite Viertel: Dort hatte Bonn Oberwasser und drehte den Rückstand in einen Vorsprung.

Vor allem Till Pape machte auf sich aufmerksam, stand zur Halbzeit schon bei 13 Punkten. Mit 39:36 ging es zum Seitenwechsel. Mit diesem Ergebnis wäre Bonn sicher Gruppensieger.

Rio und Bonn liefern packende Schlussphase

Nach der Pause wogte die Partie hin und her, Fehler und starke Angriffe wechselten sich ab. Ein Schock für die Baskets war dann die Verletzung von Harald Frey: Der spielstarke Norweger musste Mitte des dritten Abschnitts vom Court getragen werden. Breogan ließ sich nicht abschütteln und ging sogar mit einem leichten 57:56-Vorsprung in den Schlusabschnitt.

Obwohl sich die Bonner auch eine knappe Niederlage für den Gruppensieg erlaubten konnten - im Parallelspiel hatte Holon verloren - drehten sie die Partie wieder: Angeführt von Brian Fobbs lagen die Rheinländer etwas mehr als anderthalb Minuten vor dem Ende zwei Punkte vorne, doch Breogan zeigte Moral und erkämpfte sich in den Schlussekunden mit dem Ausgleich die Verlängerung.

Breogan entscheidet Overtime für sich

In dieser wechselten sich die Führungen ab - bis Breogan einen offenen Dreier warf und die Litauer in Front brachte. Nun lief Bonn dem leichten Rückstand in der Schlussminute hinterher. Das konnten die Gäste nicht mehr aufholen, freuten sich dennoch über den Gruppensieg und das Weiterkommen.