WDR-Sport Boulder-Bundesliga startet in NRW Stand: 29.07.2023 11:52 Uhr

Bouldern ist oft nur den sportbegeisterten Menchen bekannt. Doch die Kletterdisziplin besitzt sogar eine Bundesliga. Diese startet nun in Wuppertal.

Unter Klettern kann sich wohl jeder Mensch etwas vorstellen - und spätestens seit es Multi-Sport-Events wie "Die Finals" oder die "European Championships" gibt, haben Sportbegeisterte auch schon mal etwas von den im Sportklettern üblichen Disziplinen wie Speed oder Bouldern gehört. Doch das Klettern ohne Seil und Klettergurt, so ist Bouldern definiert, findet nicht nur dort statt. Denn seit 2016 gibt es auch eine Bundesliga.

Erste Stationen in NRW

In diesem Jahr startet diese im Prisma-Kletterpark in Wuppertal. Ab Sonntag (29.07.2023) haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sechs Wochen Zeit, in den 15 vorhandenen Routen Punkte zu sammeln. Jede Station bietet übrigens sches Wochen Zeit. Auch der zweite Halt liegt in NRW, in Düsseldorf: Dort kann ab dem 05. August bis zum 17. September geklettert werden. So können Wuppertal und Düsseldorf schnell hintereinander abgehakt werden.

Das Besondere an der Bundesliga: Sie lässt sowohl Profis als auch Amateure starten. Rund 2.000 Aktive wollen sich in der Saison 2023/24 in der Liga versuchen. Das System gliedert sich dabei in drei Klassen, vergleichbar mit der Aufteilung des Profifußballs in Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga. Allerdings müssen sich die Starter selber einschätzen und und dann dort anmelden, wo sie sich mit ihrer Leistungsfähigkeit vermuten.

Wuppertaler Tagessieger für Finale qualifiziert

Danach geht auf den insgesamt 13 Stationen um Punkte für das Bundesliga-Finale. Einen anderen Weg, als über die Gesamtpunkte nach 13 Stationen, in dieses Finale, welches im Juni 2024 stattfinden wird, bieten bei bestimmten Events die Tageswertungen: Sieben Mal qualifiziert sich der Tagessieger und die Tagessiegerin des sogenannten Deutschland-Cups direkt für das Bundesliga-Finale. In Wuppertal geht es daher zusäzlich um den Tagessieg, in Düsseldorf ist kein Deutschland Cup vorgesehen.

Männer und Frauen treten übrigens in getrennten Ligen an. Die meist frequentierte Liga ist übrigens die zweite. Dort tummeln sich rund die Hälfte der 2.000 Aktiven. Nach den beiden NRW-Stationen in Wuppertal und Düsseldorf kehrt die Bundesliga nicht mehr zurück in den Westen. Die Liga tourt dann vom nördlichen Hamburg durch Deutschland bis nach Bayern und schließlich Baden-Württemberg.