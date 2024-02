WDR-Sport Borussia will das nächste Topteam ärgern - Gladbach spielt in München Stand: 01.02.2024 22:12 Uhr

In der Fußball-Bundesliga steht eine neue Auflage das Klassikers Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach an. Die Gladbacher sind klarer Außenseiter, doch in dieser Rolle haben sie in den letzten Duellen oft geglänzt.

"Wenn du gegen die Top-Teams spielst, benötigst du in allen Bereichen eine Leistung über dem Limit." Diese Aussage von Borussias Cheftrainer Gerardo Seoane dürfte am Donnerstag vor dem Gastspiel beim Rekordmeister Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr) niemanden überrascht haben.

Borussia hat nur eins der letzten fünf Duelle verloren

Um schwimmen zu können, braucht man Wasser, und um bei den Bayern zu bestehen, ist es eben eine Top-Leistung. Klar, dass Seoane lieber auf das Offensichtliche hinweist als auf die Tatsache, dass die Borussen nur eins ihrer letzten fünf Duelle mit den Bayern verloren haben. Das war allerdings ausgerechnet das Hinspiel im September (1:2).

Ihn zu 100 Prozent zu kontrollieren ist schwierig.

Borussia-Coach Gerardo Seoane warnt vor Bayerns Torjäger Harry Kane

Trotzdem dürften die Bayern großen Respekt haben, und wenn den Gladbachern nicht wie im ersten Saisonduell am Ende die Puste ausgeht (Mathys Tel traf gegen müde Borussen in der 87. Minute zum 2:1), könnten sie ihre gute Serie gegen Top-Teams fortsetzen. Gegen Ligaprimus Leverkusen (0:0) und den Tabellendritten Stuttgart (3:1) haben sie im Januar immerhin schon gepunktet.

Seoane warnt vor Bayerns Torjäger Kane

Aber weder Stuttgart (Serhou Guirassy spielt beim Afrika-Cup) noch Leverkusen verfügen derzeit über einen Stürmer wie Bayerns Toptorjäger Harry Kane (23 Treffer in 19 Spielen), vor dem Seoane am Donnerstag noch einmal ausdrücklich gewarnt hat: "Ich denke, dass er nicht viele Torchancen braucht. Wenn wir ihm die eine oder andere Torchance zu viel geben, wissen wir, dass der Ball im Netz landet."

Es werde gegen die Bayern darum gehen, die Räume so eng wie möglich zu machen und die Passgeber zu limitieren, sagte Seoane. Dass man auch gegen Mannschaften mit herausragenden Stürmern gewinnen kann, hat die Borussia vor gut zwei Jahren gezeigt, als sie am 7. Januar 2022 mit 2:1 bei den Bayern triumphierte - trotz der zwischenzeitlichen Führung des bekanntermaßen treffsicheren Robert Lewandowski. Gute zwei Monate zuvor war der polnische Torgarant sogar völlig abgemeldet gewesen, als die Gladbacher München im DFB-Pokal mit 5:0 vom Platz gefegt hatten.

Werder Bremen hat es den Gladbachern vorgemacht

Aber seitdem hat die Borussia personell Federn lassen müssen, während die Bayern ihren abgewanderten Topstar Lewandowski kurzerhand durch Kane ersetzt haben - laut Ehrenpräsident Uli Hoeneß für 95 Millionen Euro. Das war mehr als das Doppelte dessen, was der FC Barcelona nach eigenen Angaben für den Polen bezahlt hat und liegt weit jenseits der Summen, die die Borussia für neue Spieler zu investieren pflegt. Die finanziellen und damit letztlich auch personellen Möglichkeiten in München sind also ganz andere, weshalb Seoane auf eine Top-Leistung seiner Spieler hoffen muss.

Dass die Bayern zu Hause anfällig sind, hat am 21. Januar Werder Bremen demonstriert. Die Norddeutschen hatten im Gastspiel bei den Bayern seltener den Ball, schossen viel seltener aufs Tor und fuhren trotzdem mit drei Punkten nach Hause (1:0). Wollen die Gladbacher etwas Zählbares mitnehmen, müssen neben der eigenen Top-Leistung laut Seoane auch die Münchner mitspielen: "Zudem sollte der Gegner nicht seinen besten Tag haben." Haben sie den nicht, und präsentiert sich Borussias Keeper Moritz Nicolas in ähnlicher Galaform wie beim 0:0 in Leverkusen, könnte Gladbach das nächste Top-Team der Liga ärgern.