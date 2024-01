3. Liga Borussia Dortmund II mit torlosem Remis in Freiburg Stand: 21.01.2024 21:27 Uhr

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund hat das neue Jahr mit einem enttäuschenden Remis bei Schlusslicht SC Freiburg II begonnen.

Der BVB kam zum Abschluss des 21. Drittliga-Spieltags nur zu einem 0:0 im Breisgau und rangiert auf Tabellenplatz zehn.

Kaum Highlight vor der Pause

Im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen den Halleschen FC vor der Winterpause veränderte BVB-Trainer Jan Zimmermann seine Startelf auf drei Positionen. Für Patrick Göbel (gesperrt), Guille Bueno und Falko Michel standen Ted Tattermusch, Lion Semic und Samuel Bamba in der Anfangsformation.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber. Junior Adamu hatte in der 3. Minute per Kopf und in der 9. Minute mit dem Fuß erste gute Abschlüsse, Fabian Rüdlins direkter Freistoß aus 30 Metern war kein Problem für Marcel Lotka im BVB-Tor (13.). Ole Pohlmann gab den ersten Dortmunder Schuss ab, verfehlte das Freiburger Tor aber deutlich (15.). In der Folgezeit war die Partie ausgeglichen, aber nur mit seltenen Torraumszenen. Bis zur Pause spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab, wirkliche Chancen konnte keine Mannschaft mehr verbuchen.

Dortmunder Schlussoffensive bleibt ohne Tor

Den zweiten Durchgang begann der BVB mit Michael Eberwein, der für Tattermusch ins Spiel kam. Kurz nach Wiederbeginn erhielten die Gäste einen Freistoß in aussichtsreicher, zentraler Position vor dem Strafraum. Pohlmann zielte aber deutlich zu hoch (50.). Es folgten einige Halbchancen auf beiden Seiten, die beste hatte noch Rodney Elongo-Yombo, der an Benjamin Uphoff im SCF-Tor scheiterte (59.). Der Freiburger Schlussmann war auch den Abschlüssen von Franz Roggow (64.) und Bamba (67.) zur Stelle.

Die beste Chance der Partie hatte Elongo-Yombo in der 74. Minute, als er eine Hereingabe von Eberwein per Hacke nur knapp am Tor vorbei beförderte. Der BVB hatte nun wesentlich mehr vom Spiel und setzte sich in der Freiburger Hälfte fest. Ein Tor gelang bis zum Schlusspfiff einer insgesamt enttäuschenden Partie aber nicht mehr.