WDR-Sport Boll und Co. zum EM-Auftakt souverän Stand: 10.09.2023 20:54 Uhr

Das internationale Comeback von Rekordsieger Timo Boll hat bei der Tischtennis-Mannschafts-EM in Malmö den makellosen Auftakt der "Operation Titelverteidigung" beider deutscher Teams in den Hintergrund gerückt.

Boll war am Sonntag beim 3:0-Pflichtsieg der Olympia-Zweiten im ersten Vorrundenspiel der Gruppe A gegen den international zweitklassigen Herausforderer Finnland in seinem ersten Turniermatch seit fast einem Jahr kaum gefordert. Die Frauen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) hielten sich durch ein 3:0 gegen England ebenfalls schadlos.

Am Montag (19.00 Uhr) treffen Boll und Co. zum Vorrundenabschluss auf Polen und könnten durch einen Sieg als Gruppensieger das Achtelfinale erreichen. In der gleichen Konstellation treffen die deutschen Frauen zuvor (16.00 Uhr) in einem Nachbarschaftsduell auf Österreich.

Boll brachte sein Team gegen die Finnen durch einen standesgemäß sicheren 3:0-Erfolg gegen seinen in der Weltrangliste jenseits Platz 500 geführten Gegner Alex Naumi in Führung.

Auch Duda und Walther souverän

Die restlichen zwei Zähler zum Auftaktsieg nach dem Erfolg des Düsseldorfer Routiniers, der in der ersten Jahreshälfte wegen einer Verletzung in der Schulter seines linken Schlagarms mehrere Monate außer Gefecht gesetzt war, holten die Mannschafts-Vizeweltmeister Benedikt Duda (Bergneustadt) gegen den finnischen Topspieler Benedek Olah (3:1) und Ricardo Walther(Grünwettersbach) gegen Sam Khosravi (3:0) ebenfalls souverän.

Chance auf direkte Olympia-Qualifikation

Nach drei EM-Titeln in Serie treten die deutschen Männer diesmal ohne ihre drei aktuell besten Spieler Dang Qiu, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska an. Sie absolvieren eine mehrwöchige Trainingsphase in Düsseldorf, um sich gezielt auf die Olympischen Spiele 2024 vorzubereiten.

In Malmö bietet sich den DTTB-Mannschaften die erste Chance auf die direkte Olympia-Qualifikation. Dafür ist allerdings jeweils der erneute Titelgewinn notwendig. Ansonsten bieten sich im kommenden Jahr weitere Gelegenheiten.

Hielscher erstmals Teamcoach in Verantwortung

Boll und seine Kollegen müssen in Schweden allerdings auf das gewohnte Coaching von Bundestrainer Jörg Roßkopf. Der Ex-Weltmeister fehlt wegen eines Intensivtrainingslehrgangs mit zuletzt verstärkt beanspruchten Nationalspielern in Düsseldorf an der Box. Für Roßkopf trägt dessen Assistent Lars Hielscher erstmals als Teamcoach die Verantwortung.