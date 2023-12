WDR-Sport Baskets Bonn schärfen Titelfokus - keine Zeit für Pokaltrauer Stand: 12.12.2023 16:03 Uhr

Der BBL-Pokal ist für die Baskets Bonn beendet. Es gibt noch zwei Titelchancen, Bonn bleiben die Champions League und die Liga. Viel Zeit zum Verarbeiten des Pokal-Ausscheidens ist nicht.

Zwischen Hin- und Rückspiel liegt im regulären Basketball-Ligabetrieb viel Zeit, so dass bei Fans normalerweise die Erinnerung an das erste Duell schon mehr als verschwommen ist. Wer war nochmal Top-Scorer, wie genau war die offensive Ausrichtung? Hängen bleibt meist nicht viel, es steht eben ein neues Duell an, die Karten sind neu gemischt.

Zweimal gegen Braunschweig innerhalb von zehn Tagen

Die Telekom Baskets Bonn arbeiten nun allerdings innerhalb kürzester Zeit sowohl Hin- als auch Rückspiel gegen die Basketball Löwen Braunschweig ab. Erst vor neun Tagen, am ersten Advent, behielten die Bonner bei den Niedersachsen mit 102:94 die Oberhand.

Und am Mittwoch (13.12.2023, 20 Uhr) steht schon das Heimspiel in Bonn an. Grund für die vorgezogene Partie des 22. Spieltags, die eigentlich für den März 2024 angesetzt war: Möglichen Spielplankollisionen mit der Basketball Champions League (BCL), in der Bonn weiter eine Rolle spielt, soll vorgebeugt werden.

BBL-Pokal vom Tisch: Bonn hat noch zwei Titelchancen

Denn die Rheinländer hegen Ambitionen, der Vereinsvitrine dieses Jahr eine weitere Trophäe hinzuzufügen. Die Baskets peilen in der BCL die Titelverteidigung an, führen ihre Gruppe F mit acht Zählern an, punktgleich dahinter rangiert UNET Holon aus Israel. Erst in der letzten Saison war es Bonn gelungen, im Champions-League-Finalspiel gegen Hapoel Jerusalem den ersten Titel der Klubgeschichte zu holen.

Jedenfalls steht fest: Der zweite Titel wird vorerst nicht der BBL-Pokal sein. Denn die Baskets Bonn schieden am Sonntag gegen Bayern München vor heimischer Kulisse im Pokal-Viertelfinale aus (78:86). "Der Pokalwettbewerb ist für uns leider vorbei, also müssen wir uns nun voll auf die Bundesliga und die Champions League konzentrieren", unterstrich Bonn-Headcoach Roel Moors die Titelambitionen seines Teams.

Er finde es sogar gut, nach dem Pokal-Aus bereits schnell wieder ein Punktspiel in der Liga gegen Braunschweig zu haben. Sollte Bonn ein Sieg gelingen, wäre es der fünfte in Folge in der BBL. Außerdem könnte der amtierende Vizemeister damit den Top-Drei-Platz zementieren und etwa Alba Berlin (5.) und Bayern München (6.), die im Moment zwei Punkte weniger haben, auf Distanz halten. Nur Ulm und Tabellenführer Chemnitz rangieren vor Bonn.

Baskets-Offensive gegen Braunschweig wieder furios?

Dass die Löwen Braunschweig sich in Ruhe vorbereiten konnten, während Bonn zwischenzeitlich noch in der BCL gegen UNET Holon (72:65) und eben im BBL-Pokal gegen die Bayern ran mussten, findet Moors gar nicht dramatisch: "Darin sehe ich keine klaren Vor- oder Nachteile."

Die Nase vorne hatte im Hinspiel am ersten Advent jedenfalls sein Team. Beide Mannschaften lieferten sich einen offensiven Schlagabtausch mit vielen schnellen Angriffen und guter Wurfquote. Der hohe Endstand war auch den starken Point Guards Harald Frey (Bonn, 26 Punkte) und TJ Crockett (Braunschweig, 24) zu verdanken. Alleine 115 Punkte kamen in der ersten Hälfte (60:55) zusammen - aktueller Liga-Saisonrekord.