Europa-League-Playoffs Starker SC Freiburg holt Torlos-Remis in Lens Stand: 15.02.2024 23:53 Uhr

Im Hinspiel der Zwischenrunde der Europa League trat der SC Freiburg in Frankreich beim RC Lens an. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich erkämpfte sich ein Unentschieden.

Der SC Freiburg hat sich im Hinspiel der Zwischenrunde der Europa League ein 0:0 gegen den favorisierten RC Lens erkämpft. Vor einer tollen Europapokal-Atmosphäre im Norden Frankreichs hatten die Breisgauer gute Chancen, sogar als Sieger vom Platz zu gehen. Im Rückspiel in Freiburg ist für die Streich-Elf somit noch alles drin.

SC-Trainer Christian Streich veränderte seine Mannschaft im Vergleich zum 0:3 bei Borussia Dortmund am letzten Freitag auf drei Positionen: Geburtstagskind Yannik Keitel startete in einer Dreierkette auf zentraler Position. Gegen Dortmund stand noch Kiliann Sildillia in der Innenverteidigung. In der Offensive ersetzten Ritsu Doan und Merlin Röhl den Italiener Vincenzo Grifo und den Österreicher Michael Gregoritsch. Der Trainer der Gastgeber, Franck Haise, schickte genau die Elf auf den Platz, die am vergangenen Wochenende Racing Straßburg geschlagen hatte.

Ausgeglichener Beginn bei großartiger Stimmung

Vor einer elektrisierenden Atmosphäre im mit 38.000 Zuschauern gefüllten Stade Bollaert-Delelis schenkten sich beide Teams in der Anfangsphase nichts. So waren Torchancen vorerst Mangelware. Nach neun Minuten kam dann Florian Sotoca nach einer Ecke im Freiburger Sechzehner an den Ball. Seinen Versuch mit der Hacke konnte Lucas Höler ins Toraus klären. Noah Atubolu wäre im Freiburger Tor ebenfalls zu Stelle gewesen.

Fünf Minuten später sorgte Doan für den ersten Torschuss der Freiburger. Seinen Versuch von der Strafraumgrenze konnte Lens-Torhüter Brice Samba aber sicher aufnehmen (14.). Die Gastgeber hatten in den ersten fünfzehn Minuten zwar etwas mehr Spielanteile, die Breisgauer nahmen die hohe Intensität der Partie aber voll an.

Lattenkracher von Sallai nach 19 Minuten

So war es auch nicht überraschend, dass die Breisgauer die erste Großchance des Spiels für sich verzeichnen konnten. Kapitän Maxi Eggestein steckte das Spielgerät nach einem hohen Ballgewinn der Freiburger stark zu Roland Sallai in den Strafraum durch. Dessen Schuss aus spitzem Winkel klatschte an die Querlatte (19.). Ebenfalls aus spitzem Winkel kam nur wenig später Massadio Haidara, Verteidiger des RC Lens, im Freiburger Strafraum zum Schuss. Keitel konnte sich auszeichnen und blockte den Versuch des Franzosen mit einer sehenswerten Grätsche (23.).

Erste Halbzeit bietet gute Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel wogte nun hin und her und hatte Möglichkeiten auf beiden Seiten zu bieten: In der 25. Minute konnte Atubolu einen scharfen Schuss von Lens-Spieler David Costa zur Ecke parieren (25.), wenig später vergab Sallai auf der anderen Seite einen Kopfball freistehend. Sein Abschluss landete neben dem Tor der Franzosen (26.). Den Führungstreffer für die mutig aufspielenden Badener verpasste dann auch Doan, der einen langen Ball von Keitel zwar stark im gegnerischen Strafraum herunter stoppte, den Abschluss aber über das Tor setzte (36.). In einer umkämpften ersten Hälfte hatte Freiburg die klareren Torchancen.

Freiburg kommt stark aus der Kabine

Die Halbzeitpause endete wie immer in Lens mit dem Vereinslied "Le Corons", das die Fans des RC traditionell aus enger Verbundenheit zum französischen Bergbau singen. Ein besonderer Gänsehautmoment, sicher auch für die gut 2.000 mitgereisten Gästefans. Diese sahen nach dem Wiederanpfiff eine starke Phase ihres Teams mit guten Chancen. Der omnipräsente Doan wurde in der 49. Minute rechts an die Grundlinie geschickt und fand mit seiner Hereingabe Sallai. Der Ungar konnte den Ball aus spitzem Winkel aufs Tor bringen, Lens-Kapitän Samba parierte den Ball aber.

Eggestein scheitert aus drei Metern - Führung für Lens wird zurück genommen

Die größte Chance der Partie vergab nur wenig später Maxi Eggestein: Ein Kopfball von Jordy Makengo wurde geblockt und landete vor den Füßen des Freiburger Kapitäns. Drei Meter vor dem Tor des RC scheiterte er aber am Bein von Verteidiger Kevin Danso (58.). Nach dieser Top-Chance für Freiburg wurden die Gastgeber wieder mutiger und in der 70. Minute zappelte der Ball im Freiburger Netz. Der vermeintliche Führungstreffer für Lens durch Haidara wurde aber von Schiedsrichter Bartosz Frankowski in Zusammenarbeit mit dem Videoschiedsrichter zurück genommen. In der Entstehung des Treffers stand Przemyslaw Frankowski, Abwehrspieler bei Lens, klar im Abseits.

Schlussviertelstunde bleibt trotz wenig Torgefahr intensiv

Die Schlussviertelstunde gehörte dann den favorisierten Gastgebern, die ihre spielerische Überlegenheit in dieser Phase aber nur selten in Torgefahr umwandeln konnten. Streich blieb dennoch mutig und wechselte mit Grifo, Gregoritsch und Maximilian Philipp frische Offensiv-Kräfte ein. Bis zum Abpfiff konnte sich der Sportclub aber keine Tormöglichkeit mehr erspielen.

Entscheidung über das Weiterkommen fällt nächste Woche im Breisgau

Für die Freiburger geht es nach der Europapokal-Nacht am Sonntag (15:30 Uhr) in der Bundesliga darum, die aktuelle Sieglosigkeit zu beenden. Dann trifft die Streich-Elf auf Eintracht Frankfurt. Das Rückspiel gegen den RC Lens steigt dann am 22. Februar (18:45 Uhr) in Freiburg.

Sendung am Do., 15.2.2024 11:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden