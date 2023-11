Bundesliga der Frauen Ungeschlagene Hoffenheimerinnen empfangen "Wundertüte" Freiburg Stand: 03.11.2023 19:03 Uhr

Am sechsten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga geht es für den SC Freiburg nach Sinsheim. Hier wartet mit der TSG Hoffenheim der ungeschlagene Zweitplatzierte der Liga.

Ein Sieg, zwei Unentschieden und zuletzt zwei Niederlagen in Folge – so haben sich die Fußballerinnen des SC Freiburg ihren Saisonstart wohl nicht vorgestellt. Eigentlich sollte die schwankende Leistung aus dem vergangenen Jahr korrigiert werden, doch das Team um Trainerin Theresa Merk ist bislang noch nicht in der Saison angekommen. Besonders schmerzt die Niederlage vor zwei Wochen gegen den Aufsteiger aus Nürnberg, der durch eine desolate Leistung der Freiburgerinnen seinen ersten Saisonsieg feiern konnte.

Gemeinsame Aufarbeitung gestaltete sich schwierig

Auch SC-Trainerin Merk ist mit ihrer Mannschaft unzufrieden, bleibt aber optimistisch: "Die beiden Niederlagen gegen Leverkusen und Nürnberg in Folge tun weh, vor allem das vergangene Spiel gegen Nürnberg lässt einen richtig unzufrieden werden. Wir dürfen aber auch nicht alles in Frage stellen oder schlecht reden, sondern müssen intensiv an gewissen Themen weiterarbeiten."

Die gemeinsame Aufarbeitung der Niederlage gestaltete sich jedoch schwierig. Gleich sieben Freiburgerinnen waren für Spiele in der Nations League mit ihren Nationalteams unterwegs. Zurück im Breisgau müssen sich alle Spielerinnen jetzt auf die nächsten zwei Einsätze in Spielen gegen Spitzenteams der Liga vorbereiten. Ehe nächste Woche der Pokalsieger aus Wolfsburg auf den SC wartet, steht am Samstag (04.11.2023) ab 12 Uhr erst einmal das badische Duell an.

Ein schwerer Gegner wartet im Baden-Derby

Für die Freiburgerinnen geht es am sechsten Spieltag der Frauen-Bundesliga ins Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim zur TSG aus Hoffenheim. Als eines von drei Teams schaut die Mannschaft um Trainer Stephan Lerch noch ungeschlagen auf die bisherige Saison. Sogar gegen den amtierenden deutschen Meister FC Bayern München und gegen den VfL Wolfsburg konnte die TSG jeweils einen Punkt holen.

Erfolgreiche TSG-Spielerinnen in der Nations League

Wie auch beim SC Freiburg spielten in den vergangenen Wochen einige Hoffenheimerinnen in der Nations League. Unter dem Interimstrainer der deutschen Nationalmannschaft Horst Hrubesch, der am Samstag im Stadion sein wird, konnten die TSG-Spielerinnen Paulina Krumbiegel sowie Sarai Linder zwei wichtige Siege einfahren. Letztere stand sogar bei beiden Spielen gegen Wales und Island in der Startelf.

Mit Mut gegen die TSG Hoffenheim

Um gegen Hoffenheim und damit auch gegen die beste Offensive der Liga einen Sieg zu holen, muss der SC Freiburg also mit viel Mut agieren: "Sie sind eingespielt und werden mit breiter Brust auftreten. Wir wiederum wollen Nadelstiche setzen und sie unter Druck bringen. Wir müssen alles reinhauen, unsere persönlichen Duelle gewinnen, hinten raus mit weniger Risiko und vorne dafür mit mehr Mut agieren", so SC-Trainerin Merk. Es bleibt also spannend, ob die "Wundertüte" Freiburg im Baden-Derby den Höhenflug der Hoffenheimerinnen stoppen kann oder in der Tabelle weiter nach unten rutscht.