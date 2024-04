Fußball | 3. Liga SSV Ulm gegen Jahn Regensburg: Wer macht den Schritt in Richtung Aufstieg? Stand: 20.04.2024 08:00 Uhr

Am Sonntag steht in der 3. Liga ein Spitzenspiel an, das seinem Namen alle Ehre macht. Der Tabellenführer SSV Ulm 1846 Fußball empfängt den Zweitplatzierten Jahn Regensburg.

Wer steigt in die 2. Bundesliga auf? Am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr nach dem Topspiel zwischen dem Tabellenführer Ulm und dem Verfolger Regensburg sind die Fußballfans in dieser Frage ein Stück schlauer. Denn sowohl der SSV Ulm als auch Regensburg können einen Riesenschritt in Richtung Aufstieg machen.

Favoritenrolle ist laut Ulms Trainer Wörle eindeutig

Geht es nach SSV-Trainer Thomas Wörle, ist die Favoritenrolle eindeutig verteilt. Und diese hat ganz klar nicht seine eigene Mannschaft, sondern die Gäste aus Regensburg inne. "Regensburg ist als einer der Top-Favoriten ins Rennen gegangen. Wir sind der Herausforderer."

Fakt ist aber auch: Die Ulmer stehen seit dem Sieg gegen Münster am letzten Spieltag ganz oben in der Tabelle, einen Punkt vor den Gästen. Hinzu kommt, dass der SSV im heimischen Donaustadion spielt und im Jahr 2024 zuhause immer noch kein Spiel verloren hat. Zumindest auf dem Papier - und auch bei diversen Wettanbietern - gehen die Ulmer Spatzen daher als Favorit in die Begegnung.

Vorfreude beim SSV riesig auf "ultimatives Topspiel"

Es warte in diesem "ultimativen Topsiel" die "maximale Herausforderung" auf seine Mannschaft, so Wörle. "Dass wir in dieser Konstellation fünf Spieltage vor Schluss dabei sind, ist einfach überragend." Die Vorfreude sei deshalb sehr groß, dieses Spiel vor heimischem Publikum zu bestreiten. "Wir müssen wieder an unsere Grenze kommen, oder sogar darüber hinaus, ansonsten haben wir gegen diesen starken Gegner keine Chance."

Seine Mannschaft wisse aber auch, was sie drauf habe. "Wir sind selbstbewusst und haben unsere Eingespieltheit und wissen, wie stabil wir aktuell sind."

Der Fokus liege allein auf dem Spiel und nicht auf dem, was war oder noch kommt. Deshalb werde trotz der Tabellensituation auch nicht gerechnet, wie viele Siege oder Punkte noch geholt werden müssten, um den Aufstieg zu schaffen. "Wir werden unserem Weg treu bleiben. Es geht darum, die Aufgaben in der Gegenwart zu lösen." Die volle Konzentration liegt deshalb allein auf diesem Spiel, was anderes bringt ja gar nichts, so Wörle weiter.

Volle Hütte im Ulmer Donaustadion

Rund 17.000 Zuschauer werden das ausverkaufte Heimspiel der Spatzen im Donaustadion verfolgen. Das Hinspiel im November ging mit 2:0 an Regensburg, somit hat der SSV Ulm noch eine Rechnung offen. Mit einem Sieg könnte man sich mit vier Punkten Vorsprung als Tabellenführer etwas absetzen.

Am Donnerstag hat die Deutsche Fußball Liga darüber hinaus den Ulmern eine Lizenz für die 2. Bundesliga erteilt. Jetzt liegt es an der Mannschaft, im Saisonendspurt nochmal richtig Gas zu geben, um die ungewöhnliche Saison zu krönen. Das Spiel gegen Regensburg kann richtungsweisend für die Verwirklichung des Traums "Durchmarsch in Liga 2" werden. Anpfiff unter Flutlicht ist am Sonntag um 19:30 Uhr.

