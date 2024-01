Gesundheitliche Risiken vermeiden Sport in der Kälte: Das müssen Sie beachten Stand: 12.01.2024 16:59 Uhr

Sport im Freien ist bei uns Deutschen beliebt - egal, bei welchem Wetter. Um bei Minusgraden gesundheitliche Risiken zu vermeiden, sollten Sportler auf ihre Kleidung und die Art der Belastung achten.

Wer gesund leben will, muss sich bewegen. Im Jahr 2022 gaben bei einer Umfrage der Techniker Krankenkasse 52 Prozent der deutschen Erwachsenen an, mindestens ein bis drei Stunden Sport pro Woche zu machen. Die beliebtesten Sport-Aktivitäten der Deutschen waren demnach Fahrradfahren (46 Prozent), Joggen (26 Prozent), Wandern bzw. Nordic Walking (25 Prozent) - Sportarten, die im Freien stattfinden. Wer auch jetzt in den kalten Wintermonaten aktiv sein möchte, sollte ein paar Dinge beachten.

Die richtige Kleidung ist wichtig

Sporttreiben bei Minusgraden kostet ein wenig Überwindung, Sorgen um die Gesundheit muss man sich in der Regel aber nicht machen - auch wenn sich das manchmal so anfühlt. Körperreaktionen wie Husten, Halsschmerzen oder eine laufende Nase sind schnell wieder weg, wenn man zurück im Warmen ist. Außerdem wird die Fettverbrennung in der Kälte angeregt, der Körper verbraucht mehr Energie, um sich warmzuhalten.

Entscheidend ist hierbei die richtige Bekleidung. Empfohlen wird Funktionskleidung aus atmungsaktivem Material. Dieses speichert Körperwärme und entlässt zudem Feuchtigkeit. Bei der Auswahl der Schichten gilt das "Zwiebelprinzip": Mehrere dünne Schichten sind einer dicken vorzuziehen.

Intensiver Sport belastet die Lunge stärker

Beim Ausdauersport sind zudem ruhige und längere Trainingseinheiten geeignet - wie etwa das Nordic Walking. Intensives Intervalltraining in der Kälte belastet die Lunge hingegen besonders, da die kalte Luft auf direktem Wege in die Bronchien gelangt. Bei der Nasenatmung wird die Atemluft hingegen vor dem Erreichen der unteren Atemwege vorgewärmt. Zudem ist die Muskulatur durch die Temperaturen steifer und dadurch verletzungsanfälliger, intensive und explosive Übungen stellen also ein erhöhtes Verletzungsrisiko dar. Wer sich zu Hause aufwärmt, ehe er sich in die eisigen Temperaturen wagt, senkt das Risiko zusätzlich. Die eigene Kälteresistenz kann gesteigert werden, indem man sich schrittweise akklimatisiert. Heißt: Die Dauer des Trainings sollte nach und nach erhöht werden, statt den Körper bei Minusgraden direkt ans Limit zu treiben.

Ab Temperaturen von -15 Grad Celsius sollte für Freizeitsportler jedoch ungeachtet der Kleidung und Intensität Schluss sein. Solch niedrige Temperaturen könnten dann tatsächlich gesundheitsschädlich sein.