Vor dem Auftakt im DFB-Pokal Nübel, Bredlow, Seimen - Welcher VfB-Torhüter welche Rolle hat Stand: 11.08.2023 12:23 Uhr

Alexander Nübel, Fabian Bredlow und Dennis Seimen bilden das Torwart-Trio beim VfB Stuttgart. Trainer Sebastian Hoeneß erklärt, wer dabei welche Rolle spielen soll.

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart setzt vor dem Pflichtspiel-Auftakt große Hoffnungen in seinen neuen Torwart Alexander Nübel. "Er ist auf jeden Fall ein Zugewinn - sportlich und als Mensch", sagte der Coach des schwäbischen Bundesligisten vor dem Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen Regionalligist TSG Balingen am Samstag (13.00 Uhr, im Liveticker und Audiostream bei sportschau.de).

Hoeneß: Nübel "kein Lautsprecher"

Er erlebe Nübel, den die Stuttgarter vom FC Bayern München ausgeliehen haben, als "ausgeglichen und ausbalanciert". so Hoeneß. Der 26-Jährige sei "kein Lautsprecher in der Kabine", aber trotzdem "gut integriert" und ein "feiner Kerl", berichtete Hoeneß. Er mache einen "richtig guten Eindruck" und trainiere "sehr engagiert".

Nübel ist beim VfB als Stammtorhüter eingeplant und wird auch im Pokalspiel am Samstag zwischen den Pfosten stehen. Es sei "nicht wirklich" eine Überlegung gewesen, den jungen Dennis Seimen gegen den Viertligisten spielen zu lassen, erklärte Hoeneß: "Das hat einen einfachen Grund. Alex ist etwas später zu uns gekommen. Es ist wichtig, dass er das Spiel jetzt mit der Mannschaft macht."

VfB-Talent Seimen braucht Spielpraxis - Bredlow wichtiger Ansprechpartner

Da Fabian Bredlow nach einer Verletzung noch nicht vollumfänglich zurück im Mannschaftstraining ist, wird Talent Dennis Seimen laut Hoeneß "als Nummer zwei in die ersten Spiele" gehen. Perspektivisch sei es aber wichtig, dass der 17-Jährige auch zum Einsatz komme. "Der Junge muss spielen. Deswegen wird es auch immer wieder darauf hinauslaufen, dass er in der zweiten Mannschaft spielt."

Bredlow sei weiter ein "extrem wichtiger Ansprechpartner" für ihn, sagte Hoeneß zudem. Er erwarte, dass Stuttgarts Stammkeeper der vergangenen Saison "in einer sehr guten Verfassung" zurückkehre.

Hoeneß: "Da knallt es schön"

Auch die Chemie zwischen den drei Torhütern scheint zu stimmen. "Da knallt es schön im Training. Aber da wird sich auch gegenseitig gelobt", so Hoeneß. Generell erlebt er bei seinen Keepern einen "richtig guten Spirit". Der Trainer geht mit einem guten Gefühl in die Saison, was die Torhüter-Position angeht. "Das lässt sich sehr, sehr gut an."