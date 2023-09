Basketball | MHP Riesen Ludwigsburg MHP Riesen Ludwigsburg im Teamcheck: Defense first Stand: 29.09.2023 10:11 Uhr

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben den deutschen Kern ihres Teams im Sommer gehalten. Dazu kommen interessante Neuzugänge aus dem Ausland, die ins Ludwigsburger Konzept passen.

Der Sommer eines BBL-Teams ist von Veränderungen geprägt. Auch Ludwigsburg blieb davon nicht verschont, trotzdem hat der Verein aus der Barockstadt einen Startvorteil gegenüber den meisten Konkurrenten in der Liga. "Es war wichtig, dass wir alle sechs deutschen Spieler halten konnten", sagt Co-Trainer David McCray. "Das war der Grundstein, deswegen sind wir in der Vorbereitung weiter voran gekommen, weil die Jungs alles schon kannten und den neuen Spielern vorleben konnten, wie wir spielen." Ein Startvorteil für die Riesen, die ihrer Spielphilosophie auch 2023/24 treu bleiben wollen.

Defensive steht über allem

"Defense first" ist das Motto. "Über das ganze Feld verteidigen, aggressiv verteidigen, physisch verteidigen und dann sehr schnell nach vorne spielen. Das ist unsere Identität", so McCray, der selbst neun Jahre als Spieler in Ludwigsburg aktiv war, bevor er 2019 in den Trainerstab wechselte. Die Abwehrarbeit stand auch bei den Neuzugängen im Fokus, was nicht nur die Verpflichtung von Marcus Garrett belegt. Der Aufbauspieler kommt direkt aus Amerika, wo er 2021 für die Miami Heat zwölf mal in der NBA auf dem Parkett stand, zuletzt aber verletzt ausfiel.

"Er ist ein Athlet, ein High-Level-Verteidiger", freut sich McCray auf den 24-Jährigen, der zu College-Zeiten sogar einmal zum besten Verteidiger des Jahres gekürt wurde. "Trotzdem ist er ein kreativer Spieler, der auch gut passen kann. Deshalb haben wir uns da gut verstärkt." Neben Garrett kam Ben Vander Plas ebenfalls aus Amerika. Der Big Man ist vielseitig einsetzbar und startet in sein erstes Profijahr nach dem College. "Er passt sehr gut zu uns, weil er sehr clever ist, sehr physisch ist und kann als großer Spieler trotzdem gut Dreier werfen", so McCray.

Zugänge und Abgänge der Riesen Ludwigsburg Zugänge: Marcus Garrett (Sioux Falls Skyforce), Deion Hammond (ZZ Leiden), Ben Vander Plas (University of Virginia), Jaren Lewis (Merlins Crailsheim), Desure Buie (Kocaeli BSB Kagitspor), Jayvon Graves (Limoges CSP), Elijah Childs (Bakken Bears), Dominykas Pleta (Baskets Erfurt) Abgänge: Jhonathan Dunn, Will Cherry, Justin Johnson, Prentis Hubb (alle Ziel unbekannt), Tommy Kuhse (Rasta Vechta), Shonn Miller (Fuerza Regia), Sam Waardenburg (Cairns Taipans), Sebastian Hartmann (Eastern Washington University)

Deion Hammond hat seine Treffsicherheit in den Niederlanden unter Beweis gestellt. Mit fast 45% getroffenen Dreiern passt er genau ins Profil, als Ersatz für den abgewanderten Schützen Jhonathan Dunn. Erfahrung bekommt Ludwigsburg mit der Verpflichtung von Jaren Lewis, der die BBL in den letzten beiden Jahren in Crailsheim erlebt hat. "Er kennt die Liga, ist ein sehr vielseitiger Spieler, der mehrere Positionen spielen kann", so McCray, der auch bei ihm die Defensive lobt.

Neuzugänge passen ins Profil

Mit Desure Buie, Elijah Childs und Jayvon Graves, der die Ludwigsburger in der vergangenen Saison mit Limoges aus der Champions League warf, holten die Barockstädter drei weitere Spieler, die ihre Stärken nicht ausschließlich im Offensiv-Bereich haben. Für die Gegner in der BBL soll es so unangenehm wie möglich werden, gegen die Riesen anzutreten. Trotzdem will sich der Co-Trainer kein konkretes Saisonziel entlocken lassen: "Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir sagen, wir müssen unter die ersten vier oder mindestens so gut sein wie letztes Jahr. Wir wollen mit die beste Verteidigungsmannschaft der Liga sein, dann kommt der Erfolg von alleine."

Wir wollen mit die beste Verteidigungsmannschaft der Liga sein, dann kommt der Erfolg von alleine. David McCray, Co-Trainer der MHP Riesen Ludwigsburg

Wie weit der Erfolg die Ludwigsburger dann führt, ist offen. Der FC Bayern Basketball gilt als Favorit auf die Meisterschaft, insgesamt sei die Liga laut McCray aber sehr ausgeglichen. "Jedes Spiel wird Bedeutung haben", blickt er voraus. "Und jedes Spiel wird schwierig zu Spielen sein. Du brauchst bei jedem Spiel eine Top-Leistung." Dazu kommen die Belastungen in der Champions League. In der Prioritäten-Liste steht die zwar etwas hinter der BBL, abschenken kommt aber nicht in Frage.

Liga erlaubt keine Ausrutscher

"Wir haben die Möglichkeit, gegen Top-Teams in Europa zu spielen. Das ist ein Privileg, das wir uns verdient haben und das sehen wir extrem positiv", so McCray. Vor der Defense der Riesen sollte deshalb nicht nur die BBL-Konkurrenz, sondern auch die Champions-League-Gegner gewarnt sein.