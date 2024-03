Handball | Frauen-Nationalmannschaft Heimvorteil für Handballfrauen beim Olympia- Qualifikationsturnier in Neu-Ulm Stand: 20.03.2024 17:04 Uhr

Die deutschen Handballfrauen wollen in Neu-Ulm das Ticket für Olympia in Paris lösen. Vom 11. bis 14. April findet das Qualifikationsturnier in der ratiopharm arena Neu-Ulm statt.

Mitte April will sich die deutsche Nationalmannschaft der deutschen Handballerinnen in Neu-Ulm für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren. Mindestens den zweiten Platz müssen die Handballfrauen bei dem Turnier machen. Gegner sind die Mannschaften aus Montenegro, Slowenien und Paraguay.

Olympiaqualifikationsturnier mit harten Gegnern

Die Gegner der deutschen Nationalmannschaft haben es in sich. Der WM-Sechste Deutschland muss gegen den WM-Siebten Montenegro, den EM-Achten Slowenien sowie den Außenseiter Paraguay als Panamerikavertreter antreten. Gerade die Spiele gegen Montenegro und die Slowenien werden nicht einfach werden. Umso entscheidender könnte die Unterstützung durch die heimischen Fans sein, erklärte Bundestrainer Markus Gaugisch auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Beide Spiele sind absolut auf Augenhöhe. Umso wichtiger, dass wir hier zu Hause sind. Markus Gaugisch, Handball-Bundestrainer der Frauen

Trainer Gaugisch verspricht einhundertprozentigen Einsatzwillen, um den Traum von Olympia wahr zu machen. Bei Nationalspielerin Julia Behnke von der TuS Metzingen steigt das Kribbeln und die Nervosität. "Die Olympischen Spiele sind, ich glaub, ein Traum aller Sportler", sagte die Behnke im Interview.

Die Olympischen Spiele sind, ich glaub, ein Traum aller Sportler. Julia Behnke, Handball-Nationalspielerin

Ulm und Neu-Ulm sind stolz, das Turnier auszutragen

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) ist stolz, dass mit dem Qualifikationsturnier "ein Stück Olympia nach Neu-Ulm kommt". Auch ihr Ulmer Amtskollege Martin Ansbacher (SPD) ist begeistert, dass die Doppelstadt für so ein wichtiges Turnier ausgewählt wurde. "Das hat eine große Strahlwirkung auch in den Breitensport hinein, als großes Sportevent in der Region. Das ist ganz wichtig für uns", so Ansbacher. Beide Stadtoberhäupter wollen bei zumindest einem Spiel der Nationalmannschaft dabei sein.

Die Städte Ulm und Neu-Ulm freuen sich auf das Qualifikationsturnier der Nationalmannschaft der deutschen Handballfrauen. Nationalspielerin Julia Behnke (links), Bundestrainer Markus Gaugisch, Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und der Ulmer Oberbürgermeister Martin Ansbacher bei der Pressekonferenz am 20. März.

Handballerinnen zuletzt 2008 bei Olympia dabei

Die deutschen Handballerinnen waren letztmals 2008 in Peking bei einem Olympia-Turnier dabei. Die Teilnahme an einem von insgesamt drei Ausscheidungsturnieren hatte sich das Team mit Platz sechs bei der Weltmeisterschaft gesichert. Weitere Turniere finden in Ungarn und in Spanien statt.

Teilnehmer beim Olympischen Handballturnier der Frauen

Für das Olympische Handballturnier sind schon Gastgeber und Weltmeister Frankreich, Europameister Norwegen, Dänemark, Südkorea, Brasilien und Angola qualifiziert.

Sendung am Mi., 20.3.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

Mehr zu Frauenhandball